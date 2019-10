Diletta Leotta, il gossip vola! Solo qualche giorno fa una paparazzata di quello che dovrebbe essere ancora il suo compagno ha trovato posto sulle cronache rosa e tutti a chiedersi se tra la bella giornalista sportiva e il pugile Daniele Scardina fosse finita. Ora un indizio che arriva dai social che ha fatto scattare immediatamente il rumor che la vorrebbe in coppia con uno degli attori italiani del momento. Ma andiamo con ordine. Per tutta l’estate scorsa si è parlato della Leotta e di Scardina.

Uscita la voce, la paparazzata del bacio sotto al sole di Ibiza ad opera del settimanale Chi e le conseguenti confessioni di lui hanno fatto sì che Diletta e Daniele venissero subito soprannominati come la “coppia dell’estate 2019”. “Diletta è venuta a presentare un mio incontro e l’ho conosciuta tramite amici. E poi… Si vede nelle foto. Sì, è un’amica speciale”, aveva rivelato lui alla Gazzetta dello Sport. (Continua dopo la foto)









Ma ora, a pochi mesi da quell’intervista, la loro love story potrebbe essere già arrivata al capolinea. Il pugile è stato infatti sorpreso dai paparazzi in dolce compagnia a Miami. Le foto pubblicate sul settimanale Diva e Donna mostrano lui godersi un pomeriggio di sole insieme a una ragazza mora, giovane ma al momento sconosciuta con cui sembra avere un grande feeling. (Continua dopo la foto)





Negli scatti lei, con shorts di jeans e canotta bianca si rilassa sotto il sole di Miami e lui, tra chiacchiere e sbirciatine al cellulare, dopo essersi alzato dal lettino con la ragazza in questione sembra addirittura prenderla per mano. Anche se le foto pubblicate da Diva di fatto non provano niente, come detto il gossip della rottura con Diletta Leotta ha fatto il giro di rete e giornali. (Continua dopo le foto)







Né la Leotta né Scardina hanno commentato la paparazzata e il successivo rumor della fine di questa loro relazione, ma qualche giorno dopo una “mossa social” di Diletta non è passata inosservata: ha iniziato a seguire Alessandro Borghi su Instagram e viceversa. Anche in questo caso non c’è alcuna prova che tra la giornalista e conduttrice e l’attore di recente premiato con il David di Donatello per il film ‘Sulla mia pelle’ ci sia qualcosa, ma al giorno d’oggi tanto (poco) basta per far scattare il pettegolezzo. Che per la cronaca era già uscito: nei giorni scorsi a Roma girava voce di un loro avvicinamento…

Uomini e Donne, Tina Cipollari a dieta: quanti kg ha perso in 10 giorni