Nuda, addosso solo l’aria. Aida Yespica, senza freni: l’ultima foto è da strage

Se Aida Yespica decide di scendere in campo, davvero non ce n’è per nessuno. La bellissima modella e attrice lascia ancora tutti senza fiato. Non bastassero gli scatti bollenti concessi quest’estate, Aida Yespica ha fatto salire ancora la temperatura con un post che in pochissimo tempo ha ricevuto un numero esagerato di like e commenti.Aida Yespica in questi giorni si trova in vacanza in montagna e precisamente nel Bormio, un comune della provincia di Sondrio, in Lombardia. La showgirl ha deciso di deliziare i suoi seguaci con una foto decisamente provocante.

Aida Yespica su Instagram ha caricato una sua foto senza veli, mentre osserva lo spettacolare panorama che si estende davanti ai suoi occhi. Nello scatto la modella è seduta di spalle all'obiettivo e lo schienale della poltrona bianca è l'unica cosa che copre le sue generose forme. Lo stare senza vestiti, forse, è un modo per sentirsi completamente parte dell'incantevole natura che la circonda. Lo scatto è piaciuto tantissimo ai suoi seguaci, che hanno letteralmente scatenato la fantasia.









Questa volta, Aida Yespica su Instagram si è davvero superata. La sua foto senza veli ha fatto letteralmente impazzire tutti i maschietti che la seguono. Un'immagine paradisiaca del genere è indimenticabile. Un fan le ha scritto: «Sexy da impazzire» e un altro ha aggiunto: «Sei stupenda». Alcuni follower, immaginandosi il suo décolleté, hanno scritto: «Alé con le bombe all'aria!» E un altro ha aggiunto: «Che vette!» Naturalmente la bellezza di Aida ha sui seguaci degli effetti "collaterali".





«Sono rimasto senza parole». Un fan monello le ha dato un consiglio un po' fuori dagli schemi: «Mostrati di più. Non nasconderti». Infine, un ragazzo si è preoccupato per la salute di tutti coloro che la seguono: «Ma ti sei vista? Secondo te puoi mettere una foto così? Ma sei pazza? C'è gente che soffre di cuore».







Con Altura @heaven3000 #bormio



Aida Yespica Jaime nasce il 15 luglio del 1982 a Barquisimeto, in Venezuela. Dopo aver rappresentato lo stato di Amazonas al concorso di bellezza di “Miss Venezuela” nel 2002, Aida si trasferisce l’anno successivo in Italia, a Milano, dove intraprende la carriera di modella. Nell’estate del 2012 si sposa con un avvocato venezuelano, Leonardo Gonzales, a Las Vegas: la loro storia, tuttavia, non dura molto, al punto che i due si separano pochi mesi dopo. Nel marzo 2013 si fidanza con Roger Jenkins, finanziere britannico con cui si stabilisce a Los Angeles. Nel 2017 torna sugli schermi delle tv italiane grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

