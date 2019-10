“Non per deboli di cuore”. Alessandra Amoroso, pizzo e trasparenze super hot

Alessandra Amoroso è diventata a tutti gli effetti un’icona di stile. Azzecca sempre l’outfit giusto, e ad ogni evento riesce a stupire e a non passare mai inosservata. Nei giorni scorsi la cantante è stata ospite del concerto Radio Italia a Malta e dal palco ha voluto salutare l’amica Emma Marrone.

Qualche settimana fa la collega aveva annunciato lo stop. “Succede. Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato”, aveva scritto Emma Marrone su Instagram annunciando lo stop per problemi di salute: ‘La vita è ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani’. “Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute – aveva scritto l’artista, che già in passato aveva dovuto affrontare un tumore, come lei stessa ha raccontato in diverse interviste – Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili. Per questo motivo non sarò presente a Malta per il concerto di @radioitalia che ringrazio per l’immediata comprensione”, aveva scritto Emma Marrone. (Continua a leggere dopo la foto)









“Sta ricevendo tanto affetto – ha detto Amoroso durante il concerto di Radio Italia – tanto amore io sono lì che la stalkerizzo ogni giorno. Lei sa che c’è tanta gente che le vuole bene, ho incontrato tante persone in aeroporto e a chi mi chiede di lei, io rispondo sempre che ora si sta riposando e tornerà più forte di prima e ancora più bella di quanto fosse già”. (Continua a leggere dopo la foto)





Alessandra Amoroso ha aperto il concerto a Malta con le sue canzoni e con la sua stella: i brani ”La stessa, Forza e coraggio” e ”Vivere” a colori hanno fatto cantare tutta Fosos Floriana. In splendida forma come sempre, Alessandra Amoroso ha infiammato la piazza di Radio Italia senza risparmiarsi. I due brani portati sul palco sono tra i brani più amati della cantante, che ha incitato la folla con il suo motto: “Entusiasmo! Per vivere ci vuole entusiasmo, forza, coraggio e tanti colori per colorare la nostra vita!”. Prima dell’esibizione Alessandra ha pubblicato la foto sui social e il suo look è piaciuto proprio a tutti. (Continua a leggere dopo la foto)





“Ale in queste foto dovresti scrivere nella descrizione “post non adatto ai deboli di cuore'”, “Sei uno spettacolo Sandrina grazie di esistere meravigliosa creatura buona serata ricca di gioie emozioni”, “Ammazza che bona!!!”, “Sei una bombaaaaaaaaa”, sono solo alcuni dei commenti lasciati sotto lo scatto pubblicato dalla cantante, che fin dalla sua partecipazione al talent ‘Amici’ ha conquistato il cuore di tutti gli italiani.

