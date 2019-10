Stefano De Martino è uno dei personaggi del momento. Non solo perché da pochi mesi il ballerino lanciato da Amici di Maria De Filippi è tornato insieme a Belen Rodriguez, l’argentina più famosa d’Italia da cui si era separato e ha avuto il figlio Santiago, ma perché ha fatto e sta facendo una grandissima carriera nel mondo della televisione.

Da concorrente del talent di Canale 5, Stefano, 30 anni, dopo un po’ di gavetta in trasmissioni di successo come L’Isola dei Famosi, è diventato il padrone di casa di un programma tutto suo. Il direttore di Rai 2, Carlo Freccero, gli ha infatti affidato “STEP – Stasera tutto è possibile”, che fino all’anno scorso vedeva il mitico Amadeus al timone. E beh, a giudicare dagli ascolti registrati nelle prime puntate, è stato un ‘azzardo’ che ha dato i suoi frutti. (Continua dopo la foto)









E dire che questo successo di Stefano De Martino era stato preceduto da due ‘flop’ in coppia con la moglie Belen (la Festa della Taranta e la presentazione del Festival di Castrocaro) che avevano sollevato qualche dubbio sulle sue capacità, ma a quanto pare da solo sul palco rende benissimo. Insomma, una carriera in continua ascesa quella dell’ex ballerino di Amici di cui ormai sappiamo praticamente tutto o quasi. (Continua dopo la foto)





Per esempio: avete mai visto la sua bella mamma? Se la sorella di Stefano, Adelaide, è diventata un’influencer e ormai conta tantissimi follower, anche mamma Mariarosaria Scassillo, seppur meno ‘famosa’, è molto attiva sui social. Napoletana e sposata con Enrico De Martino, Mariarosaria è infatti solita pubblicare scatti dei suoi figli ma anche del nipotino Santiago su Instagram. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Il tempo passa ma questa foto rimane tra i ricordi più belli❤️ Un post condiviso da Maria Rosaria Scassillo (@marscassillo15) in data: 29 Lug 2019 alle ore 5:25 PDT



Di recente i genitori di Stefano De Martino hanno scritto un’emozionante lettera letta da Mara Venier a Domenica In che ha commosso il conduttore: “Caro Stefano, sappiamo che oggi è una giornata importante per te: sei a Domenica In dalla zia Mara. Ci tenevamo a dirti che io e tuo padre ti saremo sempre vicini e ti sosterremo sempre. Sai quanto ti vogliamo bene e quanto siamo orgogliosi di te, sei un ragazzo speciale, sei sempre stato orgoglioso, onesto e perbene. Sai quanti sacrifici abbiamo fatto per aiutarti a realizzare i tuoi sogni, e oggi vederti così felice e sereno è una cosa che ci riempie il cuore di gioia. Ma soprattutto sei un papà sempre attento e presente”.

