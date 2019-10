Ambra Lombardo nuda a ‘Pomeriggio Cinque’: il nuovo seno in diretta tv

Ambra Lombardo, la prof. del Grande Fratello, si è rifatta il seno anche contro la volontà del fidanzato Kikò Nalli. “Barbara sto una favola, ero già pronta a truccarmi”, aveva scherzato in diretta con Pomeriggio Cinque dalla clinica dove il professor Pietro Lorenzetti aveva appena eseguito l’operazione al seno voluta dalla ex gieffina.

Nei giorni precedenti, il suo compagno Kiko Nalli aveva espresso il suo disaccordo per l'operazione, ma poi aveva accettato la decisione di Ambra facendole anche sorpresa. L'hairstylist ed ex marito di Tina Cipollari l'ha accompagna alla clinica. "L'operazione è andata bene", aveva spiegato il chirurgo, "è durata circa 25 minuti ed è finita da una mezz'ora, e riesce già a muovere le braccia".









Come ricordiamo, Ambra, sempre a Pomeriggio Cinque, aveva dichiarato che la decisione di sottoporsi a questo tipo di intervento era dovuta ad un'eccessiva perdita di peso che le aveva, appunto, rovinato il seno. Per questo motivo, la modella e insegnante 33enne è sostanzialmente tornata alla propria taglia originaria. "Kikò mi ha fatto una sorpresa inaspettata anche se lui non è d'accordo" – aveva spiegato Ambra con lo studio di Pomeriggio 5.





"L'ho fatto solo perché tu sei felice e hai bisogno di questo", aveva detto Kikò ad Ambra. Ospite a Pomeriggio 5 da Barbara D'Urso, l'ex gieffina ha dichiarato di essere molto felice di questo cambiamento e ringraziato il professor Lorenzetti, presente anche lui in studio. La professoressa ha fatto il suo ingresso nello studio di Pomeriggio 5 col seno nuovo e ha stupito in positivo gli ospiti in studio e la stessa Barbara d'Urso, mostrando un cambiamento davvero naturalissimo e per nulla eccessivo.





”Mi sono sottoposta all’intervento da meno di due settimane. Sto benissimo, una favola. Sono contentissima e soddisfattissima”, ha dichiarato la 30enne siciliana in trasmissione. Nel servizio mandato in onda da Barbara D’Urso si vede la Lombardo nella clinica per il controllo post-operatorio. «Abbiamo fatto un seno proporzionato al suo fisico. Quando l’ho vista, ho pensato che starebbe stata benissimo», ha precisato il dottor Lorenzetti. (il video della visita di Ambra Lombardo)

