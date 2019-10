Elodie Di Patrizi è una delle voci più amate. Lanciata da Amici di Maria De Filippi, la cantante ha presto trovato la sua strada e oggi, dopo un’estate alla grande dal punto di vista professionale e anche sentimentale, circola con insistenza la voce che potremmo vederla sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2020. È stato il settimanale Chi a lanciare la bomba nel numero in edicola mercoledì 2 ottobre.

E tra i primi nomi femminili delle cantanti che sarebbero state invitate all’Ariston spuntano quelli di “Elodie, Bianca Atzei, poi in duetto Dionne Warwick e Silvia Mezzanotte, Annalisa e Chiara Galiazzo”, si legge. Manca ancora qualche mese all’annuncio di Amadeus, il conduttore della prossima edizione della kermesse circa il cast ufficiale (bisognerà aspettare gennaio, ndr), ma la voce ha già fatto il giro della rete. Ed entusiasmato i fan di Elodie, che abbiamo anche visto recentemente nel salotto della ‘zia’ Mara Venier a Domenica In. (Continua dopo la foto)









Nella trasmissione della domenica di Rai1, la bella Elodie ha anche confermato pubblicamente l’amore per Marracash, il cantante con cui, come avevano spifferato le cronache rosa, è nato tutto durante la collaborazione per il singolo “Margarita”. A proposito di affetti, forse non tutti sanno che Elodie ha una sorella che è praticamente identica a lei. Si chiama Fey e ha 3 anni meno della cantante. (Continua dopo la foto)





Se non fosse per i continui “colpi di testa” di Elodie, a vederle una a fianco dell’altra l’artista e Fey sembrerebbero gemelle tanto si somigliano. Sono figlie di Roberto Di Patrizi e Claudia Marthe, artista originaria delle Antille francesi e per un certo periodo hanno vissuto con il padre quando la loro mamma si è ammalata. Elodie è nata nel 1990, Fey nel 1993 ma quest’ultima non ha nulla a che vedere con il mondo dello spettacolo. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Che dire…ti amo ❤ #loveislove Un post condiviso da Fey Di Patrizi (@fey.di.patrizi) in data: 30 Giu 2019 alle ore 5:01 PDT



Mentre della vita di Elodie sappiamo praticamente tutto, soprattutto dopo l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi, di Fey si sa che ha giocato a calcio a buoni livelli e che ora lavora come cameriera in un bar della capitale. Stando ai suoi profili social, inoltre, la Di Patrizi più piccola avrebbe una relazione con Marta Gaeta.

