Bianca Atzei, shopping bollente con il ‘nuovo’ fidanzato: baci hot, abbracci e coccole

Il gossip è esploso prima dell’estate, quando l’amore fra Bianca Atzei e Stefano Corti era diventata di dominio pubblico. Lei cantante, lui inviato de Le Iene erano usciti allo scoperto e sembravano molto felici e innamorati. Erano stati fotografati dal settimanale Diva e Donna mentre passeggiavano mano nella mano.

Scatti che lasciavano pochi dubbi, anche perché il gossip già circolava per via di certi indizi social, ovvero foto e video dagli stessi luoghi che non erano passati inosservati agli occhi dei più attenti. Col passare dei mesi la coppia sta ancora insieme e l'amore va a gonfie vele. I due sono stati fotografati dal settimanale Oggi durante una giornata di shopping nel centro di Milano. Bianca e Stefano provano delle scarpe, ma nel frattempo non riescono a stare lontani e si vedono avvinghiati tra coccole, abbracci e baci.









Lui ha chiuso una storia di 2 anni con la collega Veronica Ruggeri, anche lei inviata della trasmissione di Italia 1 e Bianca sembra aver finalmente trovato la stabilità dopo la storia finita con Max Biaggi. Storia che come abbondantemente raccontato da Bianca all'Isola dei Famosi l'ha fatta tanto soffrire. La cantante, dopo circa due anni di relazione e a un passo dall'idea di costruire una famiglia insieme, alla fine ottobre 2017, era stata scaricata da Max senza un perché.





"Tutto è successo in modo veloce – aveva spiegato Bianca al settimanale Chi all'alba della rottura improvvisa – Non so nemmeno come commentare una cosa del genere. È stato un fulmine a ciel sereno, esploso dalla sera alla mattina e soltanto per volontà di Max. Ma come si può cancellare una storia come la nostra? Spero che tutto questo sia solo un brutto sogno". E invece Max Biaggi aveva rotto completamente i ponti con la cantante e aveva deciso di dedicarsi solo ai figli.





Alcuni vociferavano di un presunto riavvicinamento di Max con l’ex Miss Italia Eleonora Pedron, dalla quale ha avuto i suoi due figli Ines Angelica e Leon Alexander ma lei aveva poi smentito tutto. Max, invece, per un mese si era chiuso nel silenzio, poi, in un’intervista al settimanale Vero, aveva raccontato come l’incidente in cui era stato vittima gli aveva cambiato la vita. Ora Bianca ha ritrovato il sorriso accanto a Stefano e l’amore prosegue a gonfie vele.

