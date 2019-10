“La mia prima volta…”. Paolo Bonolis senza freni: la confessione è bollente

Paolo Bonolis è stato ospite di Bruno Vespa nell’ultima puntata di Porta a Porta dove ha presentato la sua autobiografia, “Perché parlavo da solo“. Nel libro edito da Rizzoli, il libro racconta aneddoti della sua vita personale. Da tempo abituato a raccontarsi privatamente in via scritta, il presentatore aveva già annunciato l’imminente uscita di una raccolta di memorie personali. Ne ha parlato ai microfoni di Rai 1, lasciandosi andare ad una serie di confessioni private.

Il conduttore ha parlato della moglie Sonia Bruganelli. “Ha l’intelligenza, la precisione di un cecchino. Sa dove colpire, prende la mira e preme il grilletto”, ha spiegato. Il motivo di questa ‘dichiarazione’ è legato ad una battuta sul look del conduttore “Non do peso al look, alla moda” spiega Bonolis “Mia moglie non si capacita. Le non mi dice ‘Ma come ti sei vestito?’. Lei va oltre. Sonia mi chiede ‘Da che cosa ti sei vestito?’”. E ancora “Mia moglie è velocissima mentalmente”. (Continua a leggere dopo la foto)









Tante volte la moglie è stata criticata per il suo stile di vita e gli acquisti di lusso che mostra sui social. “È la mia vita, è il mio Instagram e non voglio vendere nulla, non ho voglia di far vedere i momenti meno luminosi della mia vita, i lati meno leggeri non li mostro, li tengo per me. – aveva raccontato la Bruganeli – Non mi importa che qualcuno non mi voglia bene perché mi vede troppo spesso comprare una borsa e poco spesso nei miei momenti di difficoltà. Sono diventata famosa per osmosi, non offendo nessuno, non metto foto nuda o seminuda, e io e Paolo siamo persone diverse. Amo le cose leggere e voglio condividere cose leggere e divertenti, è evidente che possiamo permetterci molte cose.” (Continua a leggere dopo la foto)





Nell’intervista rilascita a Bruno Vespa, il conduttore ha snocciolato tanti episodi della sua vita e, lasciando tutti un po’ spiazzati, Paolo Bonolis ha raccontato anche la sua prima volta. “È con un ragazza scandinava, che si chiamava Serpa, che in Inghilterra ebbi dei sussulti ormonali di una certa rilevanza”, ha incalzato il conduttore di Porta e Porta Bruno Vespa leggendo un estratto del libro. “Diciamo che Serpa è stata la prima figura con la quale ebbi un qualcosa che assomigliava a quello che poi sarebbe diventato cinque figli”, ha racconta allora divertito Bonolis. (Continua a leggere dopo la foto)





“Lei era ben disposta, carina e disponibile ma sputava, ogni tanto faceva così…- dice facendo il verso -. In tempo de’ guerra non si butta via niente, Brunello”. Un episodio divertente, che commentato così dal conduttore: “Diciamo che sei stato, in un fortunato periodo della tua vita, beato tra le donne”. Il riferimento è alla sua storia d’amore nel 1995 con Milly Carlucci, al primo matrimonio con l’americana Diane Zoeller e alle seconde nozze poi con Sonia Bruganelli, la sua attuale compagna. Momenti importanti della sua vita che il conduttore ripercorre nel suo libro.

