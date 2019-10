Caterina Balivo, gambe in primo piano e fan fuori di testa: “Sei un fuoco!”

Caterina Balivo è una conduttrice molto amata dal pubblico e oltre ad essere una donna di successo è anche mamma di due meravigliosi figli nati dall’amore con Guido Maria Brera. In questi giorni il suo ”Vieni da me” sta annaspando. Secondo i dati auditel il programma si attesta intorno a a un magro 12.1% di share con circa 1.031.000 spettatori.

Ma la conduttrice è riuscita già a incantare tutti con i suoi impeccabili look che sfoggia sui social. Sul suo account Instagram, dove la conduttrice napoletana è seguita da oltre un milione e duecento follower, Caterina si diverte a pubblicare foto della sua vita privata e dei look che sfoggia durante ”Vieni da me”. Una delle ultime foto la mostra vestita con un mini abito di paillettes, seduta sul divano con le gambe in bella mostra. (Continua a leggere dopo la foto)









“Se tornassi a casa con questo vestito mia figlia impazzirebbe e mi toccherebbe tutte le paillettes, mio figlio invece direbbe che è corto. E voi?!? Oggi mi sono tanto divertita con gli ospiti in trasmissione e grazie sempre perché anche ieri eravate tantissimi a seguire @vienidamerai”, ha scritto la conduttrice napoletana a corredo della foto pubblicata sui social. Tanti i commenti di apprezzamento da parte dei follower che la seguono quotidianamente su Instagram ma anche in televisione. (Continua a leggere dopo la foto)





“I figli maschi sono sempre un po’ gelosi e molto bachettoni con le mamme”, scrive una fan rispondendo alla battuta della Balivo. “Ieri avete fatto 13.. Che puntatona anche oggi”, “Caterina con questo vestito sei stupenda”, “Stai benissimo devi mettere spesso abitini cosi sono fatti a pennello su di te”, “Immensamente Meravigliosa”, “Caterina il vestito ti sta benissimo. Con le gambe che hai puoi permettertelo. E cmq ieri puntatone”, si legge. E ancora: “Che bella che sei come ti stanno bene i vestiti con le paillettes complimenti sempre x la tua bravura nel presentare ti ammiro e ti guardo sempre quando posso e sto a casa un abbraccio”. (Continua a leggere dopo la foto)





Pochi giorni fa Caterina Balivo si era lasciata immortalare sdraiata sul letto, al risveglio, lasciando tutti a bocca aperta. Caterina, 39 anni, indossava solo un top di seta scollato e micro shorts a pois: impossibile non notare le sue gambe da urlo. “A volte sembra impossibile riuscire a conciliare tutti gli impegni ed essere sempre energica e di buon umore, ma negli anni ho capito che quello che fa davvero la differenza nelle mie giornate è dormire bene”, si leggeva nella didascalia che promuoveva alcuni prodotti. Anche in quel caso i commenti erano stati tantissimi.

