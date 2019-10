“Ecco perché hanno litigato”. Rottura Canalis-Corvaglia, Dagospia sgancia la bomba (pazzesca)

Un rapporto raro e sincero quello tra Elisabetta Canali e Maddalena Corvaglia, le ex veline della trasmissione “Striscia la Notizia” dal 1999 al 2002. Talmente sincero che le due si erano trasferite a Los Angeles e avevano avviato una palestra e un centro dedicato alla fisioterapia. Poi il grande gelo. Elisabetta e Maddalena avevano smesso di pubblicare foto e video insieme.

A confermarlo, senza tuttavia rivelarne le cause, era stata proprio l’ex velina mora. Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia avevano anche smesso di seguirsi a vicenda sui social. Un fatto, questo, che aveva alimentato tante indiscrezioni sulla fine di un’amicizia ventennale. Intervistata da Chi, Elisabetta Canalis aveva confermato che i rapporti con Maddalena Corvaglia si sono incrinati negli ultimi tempi: ”Immaginavo una domanda su di lei, ma è un argomento molto delicato, di cui preferirei non parlare”. (Continua a leggere dopo la foto)









”Abbiamo dato in affitto la nostra palestra Sky View LA. – aveva detto la Canalis – Non sono una personal trainer e c’è una forte concorrenza nel settore, che richiede competenze specifiche. Sto comunque lavorando ad un altro progetto legato al fitness, ma non posso dire niente al momento”. Quel che è certo è che la loro è stata un’amicizia bellissima, che si è consolidata a Milano, quando entrambe ballavano sul bancone di Striscia la Notizia, e che è proseguita negli Stati Uniti, dove la Canalis è infatti ormai in pianta stabile a Los Angeles, assieme al marito Brian Perri e alla figlioletta Skyler Eva. (Continua a leggere dopo la foto)





Anche Maddalena Corvaglia ha trascorso qualche tempo in California, durante il suo matrimonio con Stef Burns, da cui ha avuto la piccola Jamie Carlyn Birnbaum. Ora è tornata a Milano, dopo il divorzio e il nuovo incontro che l’ha portata al fianco di Alessandro Viani. La splendida amicizia ventennale tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia è giunta al termine? Sembra proprio di sì. L’idillio tra la bionda e la mora sarebbe infatti venuto meno quando Maddalena ha lasciato Los Angeles, dove insieme alla Canalis aveva aperto una palestra. (Continua a leggere dopo la foto)





Sarebbe dunque proprio questo, secondo il sito Dagospia, ad aver portato alla rottura, in quanto il trasferimento di Maddalena in Italia avrebbe causato dei problemi economici alla socia rimasta sola a gestire il tutto. Effettivamente, qualche tempo fa, la stessa Elisabetta aveva fatto sapere di avere deciso di chiudere l’attività. E la stessa voce era già circolata in passato. Ora, a confermarla, ci pensa anche Dagospia.

“Il tuo sorriso…”. Enrico Mentana, mai così commovente. La foto di mamma Lella e un pensiero bellissimo