Diletta Leotta, colpo bassissimo: come hanno beccato il (nuovo) fidanzato

Si parlava di ‘coppia dell’estate 2019’ ma forse tra Diletta Leotta e Daniele Scardina è già finita. La love story tra la giornalista sportiva e conduttrice tv e il pugile è nata durante le vacanze ed è stata scandita da paparazzate varie con tanto di baci appassionati in barca e cene romantiche. Stando alla ricostruzione del settimanale Chi, la loro storia è nata lo scorso 9 marzo, quando lei ha seguito per la tv Dazn il match di lui contro Kekalainen.

A quel tempo Diletta era ancora fidanzata con Matteo Mammì e Daniele reduce dalla fine della storia con l'influencer Melissa Alvarez. Scattato il feeling, sarebbe seguito uno scambio di messaggi tenuto segreto a lungo. Poi l'ufficialità della rottura di lei con lo storico compagno Matteo Mammì e la vacanza a Ibiza che ha sancito la nascita di una relazione poi confermata dallo stesso Scardina.









Dopo il bacio immortalato dai fotografi di Chi sotto il sole di Ibiza, infatti, lui aveva rotto il silenzio in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Dapprima restio a parlare di Diletta, Daniele ha poi ammesso al giornalista: "Diletta è venuta a presentare un mio incontro e l'ho conosciuta tramite amici. E poi… Si vede nelle foto. Sì, è un'amica speciale". Ma ora, qualche mese dopo, la loro love story potrebbe essere già arrivata al capolinea.





Il pugile è stato infatti sorpreso dai paparazzi in dolce compagnia a Miami. Le foto pubblicate sul settimanale Diva e Donna mostrano lui godersi un pomeriggio di sole insieme a una ragazza mora, giovane ma al momento sconosciuta con cui sembra avere feeling. Negli scatti lei, con shorts di jeans e canotta bianca si rilassa sotto il sole di Miami lui, chiacchierando e guardando il cellulare,

I due parlano e scherzano mentre prendono il sole sui lettini. Poi, poco prima di andarsene, il pugile sembra addirittura prendere per mano la ragazza. Daniele Scardina abita e si allena a Miami, dunque anche se le foto pubblicate da Diva di fatto non provano niente, la lontananza da Diletta Leotta potrebbe aver affievolito il sentimento tra loro. Mentre lui è in Florida per prepararsi all’incontro del prossimo 25 ottobre, la conduttrice è impegnata a Milano tra la radio e le telecronache sportive.

