“E tutte le altre mute”. Elisabetta Gregoraci bollente, il buongiorno in intimo trasparente

È stata la protagonista dell’estate con una serie di scatti bollenti che hanno mandato in visibilio i fan. Di smettere di stupire, Elisabetta Gregoraci non ha nessuna voglia: meno che mai adesso che sembra aver finalmente ritrovato l’amore. La fine del rapporto con Flavio Briatore aveva aperto un cratere nella vita di Elisabetta Gregoraci, passati attraverso simpatie più o meno dichiarate e una passione con Francesco Bettuzzi che ora sembra tornata a aredere.

Il settimanale Diva e Donna ha pubblicato delle loro foto mentre erano intenti a partire per una vacanza da sogno a Lampedusa. Una vacanza resa poi nota dalle coppia Gregoraci Bettuzzi sui social attraverso numerose foto su Instagram. Dunque, nonostante il ravvicinamento estivo con Flavio Briatore, padre del piccolo Nathan, Elisabetta sembra essere super innamorata di Francesco. Una felicità ritrovata che i fan su Instagram hanno immediatamente notato. Continua dopo la foto









Il sorriso smagliante dipinto sul suo viso negli ultimi tempi ne è la prova. Nonostante tutto Elisabetta Gregoraci su Instagram non rinuncia alle sue foto sensuale, che ogni volta lasciano tutti senza parole. La bellissima Elisabetta Gregoraci ha finalmente ritrovato la sua serenità e così ogni giorno delizia i suoi follower con delle foto incredibili. Continua dopo la foto









Poche ore fa la showgirl ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto decisamente elettrizzante. È stata immortalata in una posa molto provocante che ha acceso la fantasia dei fan. Elisabetta è in piedi appoggiata ad una parete con lo sguardo sognante. A rendere poi il tutto decisamente più interessante è il suo outfit. La conduttrice indossa soltanto un body nero trasparente con uno scollo a cuore che mette in risalto le sue generose curve. Continua dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal) in data: 3 Ott 2019 alle ore 11:05 PDT



Il décolleté abbondante non è passato di certo inosservato. Un’immagine del genere ha migliorato la giornata di tutti. Elisabetta con la sua incredibile sensualità non ha rivali. Elisabetta Gregoraci attraverso Instagram continua a stupire i suoi numerosi follower. Grazie al suo ultimo post hanno avuto un buongiorno a dire poco eccezionale: «Buongiorno Elisabetta, questo si che è un meraviglioso buongiorno. Poterti ammirare in tutta la tua bellezza, fascino e sensualità’. Sei sempre unica». La foto “piccante” di Elisabetta ha causato qualche problemino ad un fan: «Wow! Mi gira la testa, sei bellissima». Un seguace ha scritto:«Nessuno può tenere la Gregoraci in un angolo» e un altro ha aggiunto: «E tutte le altre mute». La sua bellezza rende tutti dei poeti: «Sei un raggio di sole che squarcia questo cielo pieno di nuvole». Infine, un follower un po’ monello ha commentato: «Che gambe! Mi fai impazzire. Atomica».

Ti potrebbe interessare: Emma Marrone, le prime foto dopo l’intervento. Dove l’hanno vista, tutta sorridente