Emma Marrone, le prime foto dopo l’intervento. Dove l’hanno vista, tutta sorridente

Qualche tempo fa Emma Marrone ha fatto sapere ai fan di doversi fermare per curarsi. La cantante diventata famosa per aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi non ha specificato cosa dovesse curare ma tutti hanno pensato a un tumore, tumore che Emma aveva già avuto all’età di 25 anni. “Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato. Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute. Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili – aveva scritto Emma su Instagram –

Per questo motivo non sarò presente a Malta per il concerto di @radioitalia che ringrazio per l’immediata comprensione. Inutile dirvi l’immenso dispiacere che provo per tutti quei ragazzi che hanno speso dei soldi in voli aerei e alberghi per venire fino a Malta per sostenermi: Non avete idea di quanto mi sarebbe piaciuto essere su quel palco e cantare per tutti voi. Vi prometto che tornerò più forte di prima!”. Quel messaggio aveva lasciato i fan di sasso: nessuno si aspettava una notizia come quella che è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Continua a leggere dopo la foto









Una settimana dopo quel post, Emma ha annunciato di essersi operata, affermando di stare bene, ma ha detto che ci vorrà del tempo prima di tornare in pista. Da quel momento sul web hanno iniziato a circolare diverse notizie sulla sua malattia, notizie che non sono attendibili, come lo staff della cantante ha tenuto a precisare. “Le uniche fonti attendibili sulle condizioni di Emma Marrone sono i suoi canali ufficiali – si legge nel comunicato -. Tutte le notizie su ipotetiche cartelle cliniche, radiografie, dettagli rispetto allo stato di salute e la convalescenza dell’artista e le dichiarazioni da parte di medici e da parte di terzi sono infondate e basate su supposizioni”. Continua a leggere dopo la foto





Il che significa che è meglio diffidare da chi parla della malattia di Emma. Eccezion fatta per il suo staff, naturalmente. A ogni modo, dopo l’intervento, Emma è tornata a uscire ed è stata paparazzata da Oggi intenta a fare shopping. Lo shopping, si sa, ha un effetto magico sulle donne e anche a Emma avrà fatto bene fare un giro per negozi. Jeans, giacche, cappotti: Emma se ne va in giro per Milano e prova un po’ tutto. Continua a leggere dopo la foto





E quando i paparazzi la sorprendono? Sfodera un bel sorriso. “Io sono tranquilla, state tranquille pure voi”, aveva detto Emma Marrone alle fan che aveva incontrato per strada e che erano preoccupate per lei. Emma è serena e, speciale come è, ha pensato bene di consolare le fan e rassicurarle… “La vita è tutto quello che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani”, è questa la frase di John Lennon che compare sulla foto che ha postato su Instagram per annunciare il suo stop. Forza Emma, sei tutti noi!

