“Mi ha ammazzato”. Anna Pettinelli, sfogo amarissimo. Quella cosa a Temptation Island…

La sua esperienza a ‘Temptation Island Vip’ è terminata ma Anna Pettinelli sembra ancora doversi riprendere da quello è stato un vero e proprio gioco al massacro. Il suo fidanzato, infatti, mr. Stefano Macchi ha avuto qualche piccolo sbandamento per una tentatrice, ma le cose alla fine sono tornate alla normalità. L’avventura nel programma è finita prima del previsto a causa della sua gelosia. Anna infatti ha chiesto il falò anticipato e nell’ultima puntata dello show è stata trasmessa la scenata fatta al fidanzato davanti ad Alessia Marcuzzi.

"Non volevo buttare un amore di sei anni e ho preferito chiedere il falò anticipato", ha fatto sapere la Pettinelli al settimanale 'Uomini e Donne magazine'. Vedere Stefano giocare e scherzare in maniera intima con la tentatrice Cecilia ha creato un grande dolore nel cuore della 62enne.









"Temptation ti ammazza, io sono stata male e ho sofferto tanto", ha aggiunto. Anche Stefano, 44 anni, ovvero circa 18 meno di Anna, ha fatto affidato qualche considerazione alla rivista, ribadendo che dal suo punto di vista non c'è stato niente di più che un rapporto di amicizia con Cecilia, cosa di cui però la Pettinelli non è affatto convinta.





Macchi non avrebbe voluto lasciare la trasmissione perché si stava divertendo davvero tanto: "Come se fossi tornato al liceo con gli amici e l'amichetta. Ma non avevo idea che Anna avrebbe pensato ad altro, guardandomi". Anna ha rivisto Cecilia Zagarrigo nel corso di una puntata di Uomini e Donne registrata qualche giorno fa. La speaker radiofonica ha avuto occasione di trovarsi faccia a faccia con la bella tentatrice a qualche giorno di distanza dal falò anticipato con Stefano.







Da parte della Zagarrigo non ci sarebbe alcun rancore: giovanissima e determinata a vivere le sue esperienze in tv, non ha mai avuto atteggiamento sbagliati o maliziosi nei confronti di Stefano, più grande di lei di circa 20 anni. Tuttavia, tutto è bene ciò che finisce bene!

