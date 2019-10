“Allora è vero!”. Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il gossip esplode. È bastato un gesto per far capire tutto

Si erano detto dì il 20 settembre del 2013 ma poi, il loro amore che sembrava potesse durare in eterno è finito. E così Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono lasciati spezzando il cuore dei loro fan che erano pazzi di loro. E pensare che quell’amore era stato tanto ostacolato: quando tra i due era scoccata la scintilla, Stefano De Martino era ancora fidanzato con Emma e all’inizio Belen non fu accolta con calore dai fan che la consideravano una rovina famiglie.

Poi però tutti si sono resi conto della purezza del loro amore e la loro coppia è stata venerata. In effetti erano tra le coppie più belle dello spettacolo. Dunque quando i due hanno annunciato la separazione è stato un dolore enorme per tutti. Poi, però, tra loro è riscoccata la scintilla e dopo 4 anni separati, i due sono tornati insieme e sono più belli che mai. Il loro amore è sempre più forte e Belen e Stefano non fanno che postare foto d’amore sui social. Continua a leggere dopo la foto









Per coronare il loro amore, Belen e Stefano questa estate hanno comprato uno yacht che hanno chiamato Santiago mentre ora si apprestano a cambiare casa. Secondo indiscrezioni la coppia si appresterebbe a lasciare la casa in cui Belen ha abitato per anni situata in zona Moscova. Si starebbero per trasferire (per il momento in affitto) – secondo quanto rivelato da Diva e donna – in un appartamento molto grande, costituito da un terzo piano e un attico, in un palazzo signorile nella zona dei vip. Continua a leggere dopo la foto





Ma c’è dell’altro: pare che i due siano pronti a risposarsi! Sono tanti i gossip circolati su questo scoop. Ma cosa fa pensare che i due stiano per sposarsi di nuovo? A far emergere indizi interessanti sulle nozze è stata la stessa Belen Rodriguez che ha postato delle fotografie “sospette” sul suo profilo Instagram. La famiglia De Martino ha trascorso gli ultimi giorni a Napoli per festeggiare i 30 anni di Stefano. Ma sono le Stories IG postate da Belen che fanno insospettire… Continua a leggere dopo la foto





Ma di che storie si tratta? Quelle che immortalano una chiesetta che Belen esplora… Nelle storie in questione Belen inquadra l’esterno e l’interno della struttura. Per i più non ci sono dubbi: si tratterebbe della chiesa che i due hanno scelto per celebrare le seconde nozze… In effetti ci sta… Dopo le storie Belen ha persino scritto “Gatta ci cova…”. Beh, non ci resta che aspettare l’annuncio ufficiale.

