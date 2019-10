Anna Pettinelli e Stefano Macchi: è successo dopo Tempation Island. È lei a parlare ed ecco cosa dice

Per fortuna un lieto fine. Per fortuna tutto è andato bene. Parliamo di Anna Pettinelli e Stefano Macchi che sono usciti da Temptation Island Vip mano nella mano ma per ottenere qualcosa di positivo, la speaker radiofonica è stata costretta a vivere giorni di sofferenza. Lo ha confessato lei stessa al magazine di Uomini e Donne cui ha rilasciato un’intervista a qualche giorno dal suo ritorno a casa. “Non volevo buttare un amore di sei anni e ho preferito chiedere il falò anticipato” ha dichiarato Anna, felice di avere perdonato le mancanze del fidanzato Stefano “Temptation ti ammazza, io sono stata male e ho sofferto tanto”.

Nell’intervista di coppia al magazine di Uomini e Donne, Stefano non ha rinnegato il rapporto nato in Sardegna con la single Cecilia Zagarrigo. Ha però precisato che non aveva idea che quelle immagini avrebbero finito per turbare tanto la sua compagna: “Come se fossi tornato al liceo con gli amici e l’amichetta. Ma non avevo idea che Anna avrebbe pensato ad altro, guardandomi”. Continua a leggere dopo la foto









Quando la Pettinelli lo ha convocato per il falò di confronto anticipato, Stefano non ha esitato a raggiungerla e a spiegarle le sue motivazioni. Dopo un confronto acceso, Anna e il compagno sono tornati a casa insieme. Anna ha rivisto Cecilia Zagarrigo nel corso di una puntata di Uomini e Donne registrata qualche giorno fa. Continua a leggere dopo la foto





La speaker radiofonica ha avuto occasione di trovarsi faccia a faccia con la bella tentatrice a qualche giorno di distanza dal falò anticipato con Stefano. Da parte della Zagarrigo non ci sarebbe alcun rancore: giovanissima e determinata a vivere le sue esperienze in tv, non ha mai avuto atteggiamento sbagliati o maliziosi nei confronti di Stefano, più grande di lei di circa 20 anni. Continua a leggere dopo la foto







Proprio Cecilia è in pole position per il trono rimasto libero a Uomini e Donne dopo l’abbandono di Sara Tozzi. In tanti hanno pensato che sarebbe andata male sin dall’inizio e invece eccoli qua: alla faccia loro, dirà qualcuno.

Ti potrebbe anche interessare: “Tanta invidia”. Giovanni Ciacci, la confessione in diretta a ‘Vite da Copertina’: studio ammutolito