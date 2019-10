Mercedesz Henger rompe il silenzio. La verità su Lucas e mamma Eva lascia senza parole

Parole di fuoco quelle pronunciate da Eva Henger in studio a “Domenica Live” da Barbara d’Urso. L’attrice ha raccontato di presunte violenze commesse da Lucas Peracchi, nei confronti della figlia Mercedesz. Attenzione perchè si trattata solo di un’ipotesi: se Eva Henger ha espresso la sua opinione, non è possibile dire lo stesso di Peracchi, che non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito.

“Lucas Peracchi picchia mia figlia Mercedesz” ha detto disperata l’ex attrice, secondo la quale lui avrebbe più volte alzato le mani sulla fidanzata. “Mercedesz, mi dispiace tantissimo, tutte le tue amiche ti stanno cercando per aiutarti”. Stando alle dichiarazioni dell’ex attrice, la relazione tra sua figlia e l’ex tronista di Uomini e Donne non sarebbe basata sull’amore ma sulla violenza verbale e fisica. (Continua a leggere dopo la foto)









“Praticamente è successo che all’inizio del loro rapporto Mercedesz mi ha chiamato dicendomi che Lucas aveva alzato le mani. Lui l’ha menata, le ha rotto il cellulare. Già il giorno dopo mia figlia giustificava tutto. Il terzo giorno lei gli ha voluto dare un’altra possibilità. – ha continuato Eva Henger- Io l’ho perdonato, lui si è messo a piangere quando è venuto a casa mia in Ungheria. Io una volta ho pure difeso Lucas”. Peccato che sui social i due sembrano davvero felici e non ci siano segnali di rottura. Alle telecamere di Canale 5, la Henger rivolge un appello alla figlia: “Mercedesz, mi dispiace tantissimo, tutte le tue amiche ti stanno cercando per aiutarti”. A pochi giorni dall’intervista della Henger è arrivata la risposta di Mercedesz. (Continua a leggere dopo la foto)





“Lei è una donna intelligente, questo lo sanno tutti e si vede – ha spiegato a “Novella2000” – ma ha un piccolo difetto: quando si arrabbia scatena l’inferno. Sarebbe bastato che mi avesse chiamata per chiarirci, invece che pubblicare storie “Sono rimasta delusa da quello che ha detto: ”o me o lui’ è vero che non rispondo ai suoi messaggi, non ho Whatsapp, lei lo sa, e di telefonate da lei non ne ho ricevute, non mi ha chiamato al telefono”. (Continua a leggere dopo la foto)





“Lucas ha sbagliato a dire cose che potrebbero essere offensive e per questo è stato ripreso, da me e dai suoi genitori. Ha chiesto scusa. Qui si sta facendo un caso di Stato da niente”, ha aggiunto la ragazza quasi scocciata. “Lei è una donna intelligente, questo lo sanno tutti e si vede, ma ha un piccolo difetto: quando si arrabbia scatena l’inferno. Sarebbe bastato che mi avesse chiamata per chiarirci, invece che pubblicare storie. Mi pare che mia mamma mi stia dando un ultimatum: ‘O me o lui’. Lucas invece non ha mai provato a mettermi contro mia mamma”, ha concluso difendendo a spada tratta il fidanzato.

