“Piango dalla disperazione!”. Alberto Urso, il primo video con la fidanzata Valentina è pazzesco

Comincia col botto il tour di Alberto Urso, il tenore siciliano lanciato dal talent targato Maria De Filippi ‘Amici’. Il cantante ha scelto Roma per la prima data del “Solo Live” e oltre duemila persone hanno riempito domenica la sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica, acclamando il giovane tenore messinese, vincitore dell’ultima edizione di “Amici”, accompagnato da 17 elementi d’orchestra, e cantando con lui.

In teatro – per questo entusiasmante debutto – c’era anche Maria De Filippi (accolta con un grande applauso e un coretto), molto emozionata e felice per Alberto.

E ieri, le foto postate dal giovane artista sul suo profilo Instagram, di lui che abbraccia teneramente Maria e poi le dà un bacio sul collo, hanno fatto il pieno di “like” (oltre 111mila) e di commenti. Il secondo appuntamento con il tour “Solo Live”, che è prodotto e organizzato da Friends&Partners, è previsto venerdì a Milano agli Arcimboldi, ed è già sold out. (Continua a leggere dopo la foto)









Dopo la pubblicazione del primo album “Solo” e la vittoria del talent show di Maria De Filippi e il debutto all’Auditorium di Roma, un tempio della musica, con la prima tappa del suo tour nei teatri più importanti d’Italia, Alberto Urso è impegnato in televisione come tutor dello show del sabato sera di Canale 5 “Amici Celebrities” e in studio di registrazione, dove sta terminando il suo secondo album. E se la carriera sta volando a livelli altissimi, lo stesso si può dire per la vita privata. (Continua a leggere dopo la foto)





Amatissimo dalle giovani, il tenore è fidanzato con Valentina Vernia di Amici 2018. come racconta Spy, Alberto ha già fatto conoscere la nuova fidanzata ai nuovi genitori. Segno che Urso tiene molto alla ballerina che gli ha fatto perdere la testa. Nei giorni scorsi il 22enne è stato pizzicato dai paparazzi mentre accompagnava Valentina ad una lezione di ballo: il cantante è rimasto tutto il tempo fuori ad aspettarla. Dopo la fine di Amici 18 Valentina Vernia si è lasciata alle spalle una relazione importante e duratura. Chiuso quel rapporto ha ritrovato l’armonia tra le braccia di Alberto Urso, che inizialmente era solo un amico. (Continua a leggere dopo la foto)





I due sono stati paparazzati a luglio al mare e il gossip era subito esploso. Ma non era una storia passeggera, i due continuano a frequentarsi e proprio in questi giorni Alberto ha pubblicato una stories in cui compare Valentina che canta In the air tonight di Phil Collins. “Io che piango dalla disperazione”, ha scritto Alberto pubblicando anche un’emoticon a forma di cuore. Insomma, dopo le presentazioni in famiglia è arrivata anche quella social.

