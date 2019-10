“Che meraviglia!”. Cristina Chiabotto, le foto mai viste dal matrimonio da favola

Nella chiesa di Sant’Uberto, a Venaria, in provincia di Torino, davanti a quattrocento invitati, Cristina Chiabotto, ex miss Italia edizione 2004 e l’imprenditore piemontese Marco Roscio si sono piaciuti subito, tanto da decidere di andare a nozze solo un anno dopo. Il ricevimento è stato alla Reggia di Venaria. Tra gli ospiti vip: i bianconeri Andrea Pirlo e Claudio Marchisio. Del resto, la showgirl e il neo marito condividono la passione per la Juventus.

La relazione tra Cristina, 31 anni, e Marco, 33, è diventata pubblica nel giugno 2018, quando i due sono stati paparazzati a Portofino, durante un pranzo romantico tra carezze, baci, e sorrisi. Marco Roscio, general manager di una grande cartiera piemontese, è sconosciuto ai riflettori. E lei non ha mai raccontato come si siano conosciuti. Ma una cosa è certa: per Cristina è stato l’amore che torna, dopo un periodo molto difficile. (Continua a leggere dopo la foto)









Nell’autunno 2017, era finita tra Chiabotto e lo storico fidanzato Fabio Fulco, dopo 12 anni insieme. La donna che avevo idealizzato non è mai esistita», aveva fatto sapere l’attore all’epoca, accusando lei di averlo lasciato perché non pronta per una famiglia. Cristina, invece, si era commossa nell’ammettere: «Non c’è stato un vero motivo. Non c’era più l’incastro. Ho trascinato la cosa per troppo tempo, perché fatico a chiudere le porte. Ho toccato il fondo ma mi sto rialzando e ho voglia di emozionarmi». (Continua a leggere dopo la foto)





”La donna che avevo idealizzato non è mai esistita”, aveva fatto sapere Fabio Fulco all’epoca, accusando lei di averlo lasciato perché non pronta per una famiglia. La Chiabotto non poteva apparire più radiosa di così nell’abito bianco tradizionale, con delicati inserti in pizzo e un bouquet di fiori bianchi. Un matrimonio romantico, raccontato sui social anche dalla stessa Chiabotto. E adesso il settimanale Oggi pubblica in esclusiva tutte le foto della cerimonia. (Continua a leggere dopo la foto)





Subito dopo le nozze sono volati a Formentera per festeggiare la luna di miele in un mare di passione. Cristina Chiabotto e il marito Marco Roscio, dopo il matrimonio da favola nella reggia di Venaria a Torino, si sono trasferiti sulla Isla e il settimanale Chi li ha pizzicati più innamorati, belli e in forma che mai tra scambi di baci e avvinghiamenti bollenti.

