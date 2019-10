“Falla finita”. Temptation, Andrea Ippoliti massacrato: l’ex moglie torna alla carica e svela tutto

A “Temptation Island” il percorso di Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti è stato difficile e doloroso. La showgirl è rimasta delusa dal comportamento dell’ex compagno con la giovanissima tentatrice Zoe. Il percorso di Andrea a “Temptation Island” è cambiato nel momento in cui Nathaly ha criticato alcuni suoi atteggiamenti di fronte a tutti. Anche l’ex moglie lo ha criticato sui social, dichiarando che i suoi figli si vergognano di lui.

Si tratta di Daniela Pandini. La donna aveva scritto sull’account ufficiale della trasmissione: “Andrea, essendo purtroppo ancora tua moglie volevo dirti che quando tre anni fa io e i nostri tre figli scoprimmo che mi tradivi, io presi una decisione importante e non tu. Pensai che la punizione migliore fosse quella di lasciare mio marito all’amante. Avevo ragione. Hai toccato il fondo con quello che abbiamo visto, i nostri figli si vergognano di te.. siamo senza parole e provo pena per te”. (Continua a leggere dopo la foto)









“Per me la storia era finita al terzo giorno. Oggi posso dire che è finita e ne sono molto contento perché ora riesco a stare più tranquillo, sereno e in pace con me stesso. Non credo ci possa essere una riappacificazione tra noi”, ha detto Ippoliti al magazine di Uomini e Donne parlando del suo percorso, ma in molti non hanno preso bene queste sue esternazioni. “Non rifarei quello che ho fatto per rispetto alla mia famiglia, vorrei chiedere scusa ai miei figli”, ha replicato a “Uomini e Donne Magazine”. Tutto questo chiacchierare non è piaciuto all’ex moglie di Ippoliti, che su Instagram si è sfogata pesantemente. (Continua a leggere dopo la foto)





“Mi domando – queste le parole della donna su Instagram –, quando finirà? L’altra sera, eravamo a cena e dopo il Tg5 hanno mandato in onda delle immagini che sicuramente avranno fatto ridere molte persone ma sinceramente non i miei figli che continuamente devono vedere l’esposizione di un padre che si è messo in una situazione penosa. Loro – continua così Daniela, preoccupata per la reazione dei suoi figli – sono mortificati, imbarazzati, senza dimenticare che andando a scuola sono esposti ai vari commenti. Dopo aver visto il proprio padre in una trasmissione televisiva dove ha dato il peggio di sé ora anche il video, con tanto di musica che gli ricorda ciò che è stato, rendendo il tutto ridicolo”. (Continua a leggere dopo la foto)





”Chi dovrebbe comprendere – si chiede poi retoricamente Daniela – possibile che non si renda conto che colpiscono l’anima di due adolescenti e un bambino? Vorrei ricordare che quel ‘signore’ ha dei figli e che forse non ha raccontato la verità! Chi dovrebbe non si rende conto che sarebbe meglio stendere un velo pietoso su questa triste storia?”. Non si tratta del primo attacco che Daniela sferra all’ex Andrea. Come detto lo aveva fatto poche ore dopo il falò con Nathalie Caldonazzo.

