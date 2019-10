“Il compleanno più bello”. Stefano De Martino, festa da sogno a Napoli. E Belen è divina

Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando Stefano De Martino calcava il palcoscenico di Amici. L’amore con Emma, il matrimonio con Belen, la separazione e poi l’amore che scoppia più forte di prima. E oggi, che compie 30 anni, Stefano De Martino è più lanciato che mai. Nel mondo della tv si parla molto bene di lui al punto che persino Mara Venier si è sbilanciata in commenti e favorevoli e la trasmissione che guida, ‘Stasera tutto è possibile’, sta facendo ottimo ascolti.

Per il futuro c'è tempo. Il 30esimo compleanno di Stefano De Martino meritava di essere festeggiato in modo speciale. E così il ballerino e Belen hanno trascorso una giornata al mare tra gite in barca, bagni di sole, pranzo all'aperto, cena di lusso e musica a Napoli. Siparietti romantici con la Rodriguez, teneri momenti con il figlio Santiago, risate e divertimento in famiglia. Veronica e Mariarosaria perfettamente in sintonia, come pure i nonni Gustavo ed Enrico.









Belen ha sfoggiato un bikini da urlo in barca al largo del golfo di Napoli. Stefano alla guida dell'imbarcazione e tutta la famiglia in relax con un pranzo sulla spiaggia. La giornata già ricca di emozioni è però proseguita con un'ulteriore piacevole sorpresa per Stefano. Una cena esclusiva, a lume di candela, tra musica, balli e buon vino insieme agli amici più cari e ai parenti organizzata da Belen, che recentemente ha festeggiato anche il suo compleanno.





Un imprevisto ha colto però di sorpresa l'organizzatrice dell'evento, Belen Rodriguez, che ha dovuto fare i conti con la torta di compleanno andata distrutta. Cosa è successo lo ha spiegato lei stessa attraverso alcuni video pubblicati nelle storie del suo profilo Instagram. Nel filmato due addetti del ristorante avvisano Belen del problema: la torta è caduta a terra rompendosi.







“Cosa è successo? Voglio sapere (lo chef le comunica che la torta è caduta) a chi è caduta la torta? Ma la torta proprio del compleanno? Gli è caduta a mio padre….non ci credo….cioè mio padre è passato di qua con la torta in mano e gli è caduta di mano. Perfetto!”, dice Belen. A combinare il pasticcio è stato Gustavo Rodriguez, ma lo staff del ristorante e Belen hanno prontamente trovato una soluzione in extremis visto che, dalle storie di Instagram, sono spuntate alcune foto che immortalano Stefano De Martino spengere le candeline.

