Chiara e Simone, la news-bomba dopo Temptation Island. La conferma arriva proprio da loro

Simone Bonaccorsi non sa che quello al quale sta partecipando è il suo ultimo falò a “Temptation Island Vip”: Alessia Marcuzzi ha per lui dei video, dove si vede la fidanzata Chiara Esposito vicina al single Antonio Moriconi. Fra i due sembrerebbe esserci un interesse reciproco ma alla fine del filmato lei ammette il suo amore per Simone: “Mi sono resa conto che nessuno dei single riesce a distrarmi dall’amore che provo per lui. Ho avuto la mia risposta”.

Emozionatissimo, Simone posa le cuffie e dichiara: “Ho avuto la risposta che cercavo, è come dicevo io”. Chiara si presenta sulla spiaggia e lui le corre incontro per abbracciarla. Ad Alessia dice: “Se ho detto che l’avrei sposata è per questo. So che lei non mi farebbe mai del male, la conosco benissimo”. Chiara e Simone sono tornati a casa insieme e in questi giorni hanno rilasciato un’intervista in cui raccontano come procedono le cose dopo l’esperienza a Temptation Island. (Continua a leggere dopo la foto)









Certi che l’esperienza nel programma di Canale 5 abbia rafforzato il loro amore e confermato il fatto che fossero molto legati tra loro, la coppia si è raccontata a Uomini e Donne magazine parlando dei progetti futuri. “Mi hanno infastidito due cose di Chiara” ha raccontato Simone Bonaccorsi “una è quando si è messa a fumare e l’altra è quando ha detto a un tentatore che era tutta una presa per i fondelli, il fumare di nascosto”. E a Chiara Esposito invece cosa ha dato fastidio? “Non vedere alcun video mi ha fatto preoccupare. Non avevo ricevuto nulla, ma lui fuori mi ha tranquillizzata. Avevo paura che non si fosse ambientato”. (Continua a leggere dopo la foto)





“Ho avuto per l’ennesima volta la conferma che l’amicizia tra uomo e donna esiste e che non sempre bisogna mettere la malizia – ha spiegato Chiara – . Spero che questa esperienza abbia portato anche Simone a capire una volta per tutte, forte e chiaro, questo concetto”. E, visti i risultati, sembra proprio che Bonaccorsi sia riuscito a comprendere meglio la sua fidanzata tanto da sostenere che, ad oggi, “ci siamo ‘migliorati’ come coppia”. (Continua a leggere dopo la foto)





I progetti fututi – “Vorremmo andare a vivere insieme al più presto. Stiamo cercando di capire se la nostra casa sarà a Roma o a Milano – ha detto Simone, mentre Chiara ha sottolineato – .Di progetti in realtà ne abbiamo tanti […] La convivenza è quello principale e poi, andando avanti, non escludiamo il matrimonio. Noi ci amiamo davvero, quindi perché non avere una famiglia un domani?!”.

