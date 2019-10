Guendalina Tavassi, la figlia Chloe compie 6 anni. E lei organizza una festa “choc”. Tutti senza parole

Se credete di aver visto e sentito tutto, vi sbagliate. Perché quella che vi stiamo per raccontare è grossa. Parecchio. Avete presente Guendalina Tavassi, la showgirl diventata famosa per aver partecipato all’undicesima edizione del Grande Fratello? Ecco, oggi vi parliamo di lei e di sua figlia Chloe che ha da poco compiuto 6 anni. La madre ha organizzato per la sua adorata bambina una festa a tema. Frozen? No. Peppa Pig? Nemmeno. Il re leone? Assolutamente no. La festa per i 6 anni di Chloe era a tema “Pamela Prati”. Ma come?

Sì, avete capito bene. Guendalina Tavassi ha voluto far felice la figlia e, siccome la piccola ha un debole per la ex stella del Bagaglino Pamela Prati, le ha organizzato una festa a tema Pamela Prati. Certo, la cosa vi suonerà strana. E di sicuro sarà suonata strana anche agli invitati alla festa… Ma nel giorno del compleanno si può esprimere qualunque desiderio. E Chloe ha espresso il suo. Continua a leggere dopo la foto









Niente unicorni, principesse, cuoricini, fiocchi e fiori: solo Pamela Prati. Il sogno della bambina era quello di vestire per un giorno i panni della showgirl – finita negli ultimi mesi al centro del gossip per la finta storia con Mark Caltagirone – e sua mamma ce l’ha messa tutta per farle vivere la sua favola. La festa era organizzata nei minimi dettagli: c’era l’angolo del trucco di Pamela Prati, l’angolo dei selfie di Pamela Prati, il trono per le foto… di Pamela Prati. Continua a leggere dopo la foto





Ma non è finita. La Prati è stata anche invitata alla festa in qualità di ospite d’onore. Per Chloe è stata una sorpresa enorme: la piccola non poteva credere ai suoi occhi. Quando ha visto la sua eroina si è persino commossa, come Guendalina Tavassi ha rivelato nelle didascalie delle tante foto postate su Instagram il giorno della festa. “Volevo ringraziare tutti voi da parte di Chloe per oggi💗 – ha scritto la Tavassi su Instagram – È stato un giorno indimenticabile con una festa favolosa🤩🥳 Pertanto volevo ringraziare i miei amici”. Continua a leggere dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram La naturalezza che mi contraddistingue 😂 Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi) in data: 17 Set 2019 alle ore 9:51 PDT

E ha scritto ancora: “E poi finalmente L’incontro tanto atteso ….😂…. arriva lei @pamelaprati la sua beniamina 😁😍 Al suo arrivo Chloe è rimasta impietrita e si è’ commossa tantissimo😭 Non poteva farle regalo più grande🙏Davvero grazie a tutti voi 💗🙏vvb💗 #happybirthdaychloe #6yearsold”. Tra le invitate c’era anche la piccola Penelope, la figlia di Sabrina Ghio, ex concorrente di Amici ed ex tronista di Uomini e Donne.

Guendalina Tavassi, la figlia Chloe è cresciuta (ed è un amore). Come è diventata