Non potrebbe essere più felice e appagante il momento che stanno vivendo Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Sia dal punto di vista sentimentale che da quello professionale. L’argentina più famosa d’Italia e il ballerino lanciato da Amici di Maria De Filippi sono tornati insieme dopo anni di lontananza e hanno vissuto un’estate di passione. Da soli, con il figlioletto Santiago, Belen e Stefano hanno trascorso le vacanze in 3, senza nemmeno la famiglia di lei, che è solita raggiungerla a Ibiza.

Poi il lavoro. I due hanno anche condotto un programma insieme, il Festival di Castrocaro a inizio settembre, e anche se il risultato non è stato quello sperato, con critiche e polemiche perché evidentemente la conduzione di coppia non ha funzionato, ora lui si è preso una bella rivincita con ‘Stasera tutto è possibile’. Stefano De Martino ha ottenuto un grandissimo successo con il programma dove è padrone di casa, confermandosi così nuovo volto di Rai2. (Continua dopo la foto)









Belen invece si appresta a iniziare una nuova stagione di Tu si que vales, oltre a continuare a essere testimonial di diversi brand. Da tempo, inoltre, si mormora di una sua possibile seconda gravidanza. Al momento non c’è alcuna conferma, ma entrambi non nascondono la volontà di dare un fratellino o una sorellina a Santiago. “Vogliamo stare insieme fino alla fine dei nostri giorni – ha detto lei – Quello che dovevamo sbagliare l’abbiamo sbagliato. Ma la famiglia è importante e deve rimanere unita”. (Continua dopo la foto)







Se il secondo figlio è ancora un’incognita, nel frattempo Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno deciso di traslocare. Un nuovo nido d’amore per la coppia, come svela il settimanale Diva e Donna, che pubblica in anteprima le immagini dell’abitazione scelta, che si trova in uno dei quartieri più “vip” e prestigiosi di Milano. Dunque, dopo anni, l’argentina si appresta a lasciare la casa in zona Moscova. (Continua dopo le foto)







La rivista Diva e Donne parla di un appartamento molto grande, formato da un terzo piano e un attico, in un palazzo signorile, in cui difatti si notano i lavori di ristrutturazione in corso. La nuova casa dei De Martino si troverebbe in una zona del capoluogo lombardo particolarmente “vip”, dove gli immobili non sono per tutte le tasche. Il prezzo per metro quadro si aggira infatti intorno agli 8mila euro, ma pare che la coppia non abbia acquistato ma che per il momento sia in affitto.

