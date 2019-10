“Fai male agli occhi”. Body microscopico e le curve esagerate di Anna Tatangelo straripano: fan in estasi

Ammaliante e bellissima, Anna Tatangelo sa come stupire i suoi fa e nell’ultimo post Instagram ha tolto il fiato. La cantante originaria di Sora, in provincia di Frosinone, è pazzesca durante una sessione di foto per un servizio che verrà pubblicato a breve. Nello shooting fotografico che mostra sui social con una serie di scatti, la cantante indossa un costume di colore giallo lime che a malapena riesce a contenere le sue forme esplosive.

Anna Tatangelo da tempo si presta anche a delle apparizioni che vanno al di là della musica e della sua professione originaria di cantante. L’abbiamo vista ad esempio dietro ai fornelli in occasione di ‘Celebrity Masterchef 2018’, dove riuscì ad imporsi dimostrando abilità notevoli, nella veste di conduttrice, attrice e modella. Nel secondo scatto, invece, l’inquadratura di ristringe sul seno. Entrambe le foto sono poi rese ancora più irresistibile dall’espressione della Tatangelo: occhi chiusi e mani fra i capelli scompigliati. (Continua a leggere dopo la foto)









«Io sempre più follemente innamorato», scrive un follower. «Che dire?! Semplicemente meravigliosa la nostra Anna», «Sei una scultura». Uno dei suoi seguaci le ha addirittura dedicato una cancone : «Ho scritto una canzone per te». E ancora una pioggia di commenti: «Che gambe lunghe e meravigliose», «La più gnocca di tutte!». Gli scatti bollenti pubblicati dalla bellezza di Sora, hanno ricevuto in poco tempo migliaia di like e commenti da parte degli utenti i quali non hanno potuto che fare apprezzamenti alla bellissima cantante, dalla bellezza quasi ‘pericolosa’. (Continua a leggere dopo la foto)





Anna Tatangelo diventa sempre più bella e sensuale e i suoi look mettono ogni volta in risalto le sue forme esplosive. Un classico al quale i suoi fan non possono proprio rinunciare! “Sei esplosiva, uno scrigno da scoprire, di sensualità e passione, magia e bellezza, il giusto incontro tra eros e dolcezza” scrive uno di loro, “Straordinaria stupenda.. corpo divinamente superbo paradisiaco”. La cantautrice romana, classe 1987, è arrivata al grande pubblico nel 2002 grazie alla vittoria a Sanremo Giovani, poi il grande successo grazie anche a Gigi D’Alessio, diventato suo compagno nel 2005. (Continua a leggere dopo la foto)





La sua carriera è costellata di partecipazioni a programmi televisivi, come ad esempio la quarta edizione di XFactor e Celebrity MasterChef. Un momento d’oro, per Anna, che esce da un’estate ricca di soddisfazioni e divertimento. Alle vacanze in Grecia e in Sardegna – dove ha una villa con il compagno Gigi D’Alessio -, si sono alternate le date del suo tour estivo, che l’hanno portata in giro per tutta Italia.

