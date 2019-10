“Vi presento il mio nuovo amore”. Angelo Sanzio, è lui stesso ad annunciarlo: il Ken umano a cuore aperto

Quando era all’interno della casa più spiata d’Italia ne abbiamo parlato fin troppo. Poi è sparito dai radar ed ora eccolo, ancora una volta, a gamba tesa nel mondo del gossip nazionale. Stiamo parlando di Angelo Sanzio, il Ken italiano, che per la prima volta decide di parlare della sua sfera più intima, quella amorosa. Nonostante le innumerevoli operazioni chirurgiche che l’hanno completamente trasformato sentiva la mancanza ancora un tassello, forse il più importante, che ora è arrivato. L’ex concorrente del Grande Fratello 15 è innamorato: lui si chiama Enrico, fa il consulente, è sardo ed è – dice Angelo – “bellissimo”.

“Lo scorso febbraio Enrico mi ha chiesto l’amicizia su Facebook, non ci ho dato peso, credevo che fosse solo uno dei tanti curiosi che voleva attaccare bottone solo per gossip. A distanza di un po’ di tempo però scorrendo la rubrica di Messanger ho notato questa ‘fotina’ che ritraeva un bellissimo ragazzo e mi sono detto ‘però niente male, perché non ci ho parlato?’”. Continua a leggere dopo la foto









Una differenza sostanziale tra i due: l’età prima di tutto: circa 10 anni. La prima cosa chi sono detti: “Giuro non è stato Buona Primavera (ride ricordando il primo messaggio che Pamela Prati disse di aver inviato al fidanzato fantasma Mark Caltagirone. Ndr.). Gli ho semplicemente scritto ciao, abbiamo iniziato a chattare e a differenza di altre la nostra è stata una chat molto sobria, avere dall’altra parte un personaggio più o meno noto non gli creava chissà quale euforia. Anzi non gli ha dato proprio alcun peso”. Continua a leggere dopo la foto





Dopodiché “Ci siamo incontrati a Roma, lui vive in Sardegna dove mi trovo anche ora, abbiamo passato un pomeriggio sorprendente. Mi ha fatto vedere la sua Roma che conosce meglio di me. Io l’ho stregato con i miei monumenti, i miei profumi, le mie letture. Non avremmo mai potuto immaginare un incontro migliore, nemmeno nella fantasia. Ci siamo salutati a Fontana di Trevi che da allora è diventata il nostro posto speciale”. Continua a leggere dopo la foto







Il motivo? “Ci siamo dati il nostro primo bacio, da lì abbiamo capito che c’era qualcosa di più. Abbiamo affrontato questa conoscenza con estrema maturità … sarà che è più grande di me di dieci anni”. Non ci resta che seguire questa coppia e vedere come si evolverà la situazione. In bocca al lupo!

Ti potrebbe anche interessare: “L’amore della mia vita è morto”. Grave lutto nel mondo della musica: l’amata cantante sconfitta dalla Sla. Un dolore senza fine