Zero trucco e buste della spesa. Lorella Cuccarini mai vista così: irriconoscibile in versione casalinga

Quest’anno La vita in diretta, il programma pomeridiano di Raiuno che dal 1991 (prima su Raidue) intrattiene e informa gli italiani si è rinnovato, non tanto nei contenuti, che sono sempre attualità, cronaca, spettacolo, e cultura, quanto nei volti. Da lunedì 9 settembre hanno preso le redini del programma il giornalista del Tg1 Alberto Matano e “la più amata dagli italiani” Lorella Cuccarini, che poco prima della presentazione dei palinsesti era stata sommersa da una serie di polemiche. Prima di tutto il programma Grand Tour, che Cuccarini conduceva in prima serata e cancellato per i risultati d’ascolto poco felici.

I social si erano scatenati, anche sulle dichiarazioni della stessa Cuccarini che si era definita "sovranista". Parola "salviniana" e che coincideva proprio con il momento del suo rientro in Rai. Poi c'era stato il rincaro della "nemicamatissima" Heather Parisi su Twitter subito dopo il flop di Grand Tour: "Houston, abbiamo un problema! Cercasi disperatamente ascolti televisivi per ballerine sovraniste".









"Si tratta della mia prima esperienza in un programma quotidiano – aveva detto la Cuccarini – sarò affiancata da Alberto con il quale condivido la passione per questo mestiere. In uno studio nuovo di zecca racconteremo l'Italia con i suoi problemi e con quegli eroi silenziosi che possono essere d'ispirazione per il pubblico a casa. Ci faremo guidare dall'umiltà". Poi il momento tanto ed emozionante del debutto. "Dico la verità, noi siamo veramente molto emozionati perché è un privilegio essere alla guida di un programma storico di Raiuno, così importante per tutto il palinsesto autunnale", aveva detto la Cuccarini durante la prima puntata del programma pomeridiano.





E commentando gli ascolti della prima settimana di programmazione de La vita in diretta con un post sui social aveva scritto: "Non pensavamo di raggiungere questi risultati già alla prima settimana." Il programma ha avuto un andamento crescente, partendo dal 12% è poi riuscito ad arrivare anche al 15. C'è da dire che Barbara D'Urso è una vera regina degli ascolti del pomeriggio ed è difficile scalfire i suoi primati. Ma Lorella Cuccarini non è solo lavoro. L'ex ballerina e conduttrice è una mamma, ha ben quattro figli e come ogni donna va a fare la spesa.





Ed è proprio qui che i paparazzi di ”Chi” l’hanno immortalata. Maglia bianca, pantalone blu morbido e occhiali da sole scuri. La conduttrice, struccata e sempre bellissima, si mostra sorridente mentre è alle prese con gli impegni della vita quotidiana. La conduttrice de “La vita in diretta” gira per i corridoi del market e sorride agli obiettivi dei fotografi di Chi, settimanale diretto da Alfonso Signorini, che proprio nel nuovo numero pubblica il servizio intitolato ”La spesa in diretta”.

