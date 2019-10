Cicogna in casa Berlusconi! Una gran bella notizia corre veloce: cosa sta succedendo

Si sa praticamente tutto su Piersilvio, ma sugli altri discendenti della famiglia Berlusconi poco e niente. Ad esempio: cosa sappiamo di Luigi? Un volto che si tiene fondamentalmente lontano dalla ribalta mediatica, anche se il gossip, nel corso degli anni, ha sempre cercato di interessarsi a lui, visto il cognome ingombrante e l’appartenenza a una delle famiglie più in vista del Belpaese. Nato a Arlesheim, in Svizzera, il 27 settembre 1988, Luigi Berlusconi ha preso il nome dal nonno paterno. Ha deciso di seguire le orme del capofamiglia; oltre a possedere una quota di minoranza di Fininvest, lavora nel mondo imprenditoriale e investe in startup.

Dopo una relazione con Ginevra Rossini (nipote dell'imprenditore Salvatore Ligresti), si è legato a Federica Fumagalli. Curiosamente, anni fa circolarono voci su una presunta omosessualità, soprattutto per via di un bacio goliardico scambiato con un amico. Semplice gossip, dal momento che Luigi è ufficialmente fidanzato con la Fumagalli da anni.









In una recente intervista papà Silvio ha detto di lui: "Luigi è intelligente, umile, rispettoso e si fa voler bene dalla gente che incontra". Ora, reggetevi forte, Luigi Berlusconi diventerà papà a fine gennaio. La sua compagna, Federica Fumagalli, che è al suo fianco da ormai otto anni, è infatti al quinto mese di gravidanza.





Lo annuncia il settimanale "Gente" nel numero in edicola venerdì 4 ottobre. La relazione tra il figlio minore di Berlusconi e Federica sarebbe nata nel 2012. Originaria di Sirone (Lecco), ha studiato all'Università Bocconi come il compagno e di professione fa la pierre.







Nonostante alcune paparazzate che nel corso degli anni li hanno mostrati in vacanza, tra la Sardegna e le montagne svizzere, la coppia si è sempre tenuta lontana dal gossip e dalla televisione, ambiente che Berlusconi jr non ha mai frequentato. I figli del Cav sono in tutto cinque: la primogenita è Marina (all’anagrafe Maria Elvira), Piersilvio, Barbara Eleonora, classe 1986.

