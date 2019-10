Elisabetta Gregoraci, ritorno di fiamma? A giudicare dalle ultime foto pubblicate sul nuovo numero della rivista Diva e Donna sì. La conferma da parte dei diretti interessati non è ancora arrivata, ma negli scatti esclusivi ecco la conduttrice e showgirl calabrese ancora insieme a Francesco Bettuzzi. La relazione di Elisabetta Gregoraci e l’imprenditore non era stata mai realmente ufficializzata, ma la loro frequentazione era stata documentata dalle foto in cui erano intenti a scambiarsi effusioni durante i frequenti viaggi che hanno condiviso.

Poi, a inizio estate, il rumor sulla fine del loro rapporto. Ma dalle foto diffuse da Diva qualcosa sembra essere cambiato. La Gregoraci e Bettuzzi sono stati immortalati all’aeroporto, in partenza per Lampedusa. Dagli scatti sembrano affiatati e indaffarati con valigie e borsoni, pronti a trascorrere una vacanza insieme. (Continua dopo la foto)









Dopo la rottura, per un po’ non si è più parlato di Bettuzzi, ma con la pubblicazione delle ultime foto di Diva e Donna i pettegolezzi sul loro legame ritrovato sono riesplosi in un attimo. Così come sono definitivamente archiviati quelli che la volevano di nuovo insieme all’ex marito e papà del suo Nathan Falco, Flavio Briatore con cui solo qualche mese fa Elisabetta era stata avvistata. (Continua dopo la foto)





Briatore e la Gregoraci hanno divorziato a marzo di quest’anno, dopo una lunga storia d’amore e due anni vissuti da separati, ma per amore del figlio Nathan Falco hanno sempre mantenuto degli ottimi rapporti. Per questo motivo si sono rivisti per la prima comunione del figlio. Non solo. Sono stati insieme anche in Costa Azzurra durante l’estate e la loro permanenza lì aveva fatto sperare in un riavvicinamento. (Continua dopo le foto)







Riavvicinamento che, però, non è avvenuto visto che Elisabetta l’ha poi prontamente smentito. Oltre alle foto di Diva, poi, altri indizi arrivano dai social. Dalle numerose foto pubblicate nei rispettivi account Instagram di Elisabetta e Francesco Bettuzzi si capisce che i due si sono dedicati ad alcune immersioni nelle cristalline acque dell’isola siciliana, anche se negli scatti non appaiono mai insieme.

