“Ho coronato il mio sogno d’amore”. Sono le parole che Cristina Chiabotto, fresca sposina, lascia al settimanale Chi dopo il matrimonio con il suo Marco Roscio. I due, dopo un anno e mezzo di fidanzamento, si sono giurati amore eterno lo scorso 21 settembre nella chiesa di Sant’Uberto, nella splendida cornice della Reggia Venaria (Torino), dove la ex Miss Italia e showgirl, con un meraviglioso abito di Alberta Ferretti, è arrivata accompagnata dal padre a bordo di una spider.

“Da oggi saremo una cosa sola”, ha affermato lei che, dopo aver festeggiato fino all’alba con parenti e amici, ha ringraziato tutti per aver condiviso con il marito la gioia più grande. L’amore tra Cristina e Marco è sbocciato qualche tempo dopo la fine della lunga storia con Fabio Fulco a cui è stata legata per 12 anni. Cristina è certa di aver trovato l’uomo della sua vita. (Continua dopo la foto)









Del suo Marco, che è general manager alla cartiera Giacosa e già giocatore alle giovanili della Juventus con Claudio Marchisio (anche lui tra gli invitati vip al matrimonio), dice sempre al settimanale Chi: “Ha saputo aspettarmi e rispettarmi. Forse ero inconsciamente pronta a vivere una nuova storia, ma lui ha avuto tanta pazienza e ha capito quando era il momento giusto”. (Continua dopo la foto)





La favola d’amore di Cristina Chiabotto e Marco Roscio è appena cominciata. E dopo le nozze da sogno a cui hanno partecipato tantissimi volti noti, i neo marito e moglie sono partiti per la tradizionale luna di miele. Con la fede al dito sono volati a Formentera e il settimanale Chi li ha pizzicati nella Isla più innamorati, belli e in forma che mai, tra scambi di baci e avvinghiamenti “bollenti”. (Continua dopo le foto)







Marco e Cristina hanno entrambi 33 anni e sono belli come il sole. In costume lui sfoggia addominali scolpiti, lei un corpo perfetto e un lato B da incorniciare, come mostrano gli scatti esclusivi realizzati al mare e a bordo piscina dai fotografi della rivista di Alfonso Signorini. Si abbracciano sul lettino, si baciano e si scambiano sguardi d’intesa. E sognano di allargare presto la famiglia.

