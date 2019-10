Ma che ometto Santiago! Baby De Martino è cresciuto e la foto di mamma Belen fa boom di like

Che Belen Rodriguez e Stefano De Martino brucino di passione, ormai, è cosa nota. Da quando sono tornati insieme i due si scambiano spesso dolci effusioni social, frasi d’amore e condividono immagini della loro ritrovata intesa. Non tutti quelli che li seguono, però, sembrano essere convinti di quest’amore tornato così impetuoso dopo lunghi anni di lontananza.

I due hanno trascorso un’estate quasi da eremiti nella loro casa di Ibiza insieme al piccolo Santiago, evitando di incontrare anche i parenti dell’argentina per concentrarsi sul loro rapporto. Evidentemente l’isolamento di lusso che si sono concessi per lunghe settimane è servito a consolidare il loro rapporto e ora che sono tornati alla normalità, con il lavoro che impegna tantissimo entrambi, sentono il bisogno di concedersi un po’ di passione non appena ne hanno la possibilità. (Continua a leggere dopo la foto)









”Se le nostre scelte personali hanno acceso nella testa e nel cuore delle persone una speranza, sono felice. In un momento in cui l’odio è usuale, un po’ d’amore non fa male”, aveva detto il ballerino a Oggi parlando del suo ritorno di fiamma con Belen Rodriguez. La famiglia si è riunita e ovviamente Santiago sta vivendo questo momento con grande gioia. Il papà è tornato a casa e con lui il gioco è assicurato. (Continua a leggere dopo la foto)





Santiago, il figlio nato dall’unione tra Stefano De Martino e Belén Rodriguez, ha 6 anni ed è già un baby vip. Fotografato costantemente da mamma e papà, oltre che dai paparazzi, è seguitissimo dal grande pubblico. Esposto di continuo all’occhio critico e attento dei social è anche costantemente paragonato alla bellezza dei suoi genitori. Belen Rodriguez ha postato sul proprio profilo Instagram una sua che ritrae Santiago che indossa una giacca del padre. E come il padre, Santi ha lo stesso sorriso timido e gli stessi occhi. (Continua a leggere dopo la foto)





Visualizza questo post su Instagram Mi chinito Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 30 Set 2019 alle ore 6:26 PDT

”Mi chinito”, scrive orgogliosa mamma Belen a corredo dello scatto e nel giro di poche ore la foto di Baby De Martino raccoglie più di 150mila like e tantissimi commenti. “Tale e quale al padre2, “Bellissimo”, “Che angioletto”, “Sarà uno sciupa femmine”, scrivono i follower di Belen Rodriguez. Santiago De Martino è nato nel pomeriggio del 9 aprile 2013 a Milano, con parto naturale. Era al centro del gossip ancora prima della sua nascita e continua a esserlo grazie alle foto che Belen e Stefano pubblicano sui social.

