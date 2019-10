Marica Pellegrinelli ha voltato definitivamente pagina. Non solo il nuovo amore dopo l’addio a Eros Ramazzotti, ma ora sbarca anche al cinema. Secondo le ultime indiscrezioni pubblicate dal settimanale Chi, lo stesso che ha immortalato il primo bacio della modella con l’imprenditore Charley Vezza, la Pellegrinelli arriverà presto sul grande schermo. Mentre la carriera di modella procede a gonfie vele, per lei si avvicina anche il debutto come attrice.

A quanto pare avverrà in occasione del Natale 2019, anche se il nome del film non è ancora stato svelato. Sembra che Marica sia entusiasta di questa nuova avventura professionale. Per lei l’estate 2019 ha davvero rappresentato un momento di svolta. Dopo la rottura con Eros, infatti, è uscita allo scoperto con Charley e, sempre secondo rumor, i due avrebbero già dei progetti importanti. Il primo? Quello di andare a convivere. (Continua dopo la foto)









Un’ulteriore conferma arriva direttamente dal settimanale Oggi, secondo cui sembrerebbe che la coppia abbia scelto un lussuoso appartamento al centro di Milano per dare inizio alla loro convivenza. Un primo passo verso un serio progetto di vita che includerebbe anche la possibilità di allargare la famiglia: “Si mormora che sognino fiori d’arancio e che potrebbero a stretto giro anche pensare di allargare la famiglia”, si legge sul settimanale. (Continua dopo la foto)





Social a parte, dove Marica Pellegrinelli è molto attiva, l’ultima volta l’abbiamo vista sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Raggiante, splendida come sempre e super glamour, la modella, che era reduce dal primo viaggio romantico nel Regno Unito con il nuovo compagno, ha preso parte alla Fashion Week milanese insieme all’amica Melissa Satta. Ora è di nuovo la rivista Chi a immortalarla, ma in una versione decisamente inedita. (Continua dopo le foto)







I fotografi di Chi hanno paparazzato Marica Pellegrinelli in un momento di quotidianità, mentre passeggia con i figli con cui si dirige al parco giochi. Una Marica diversa, con un look acqua e sapone. Dagli scatti appare evidente che la sia uscita di casa senza un filo di trucco e, beh, non ci sono davvero parole per descrivere la sua bellezza al naturale. Le foto ‘a tradimento’ non fanno emergere alcuna imperfezione o ‘brutta sorpresa’: Marica è splendida, anche senza make up.

