Francesca De André, la verità-bomba su Giorgio Tambellini arriva in diretta tv. Biagio D’Anelli svela tutto

Biagio D’Anelli torna all’attacco di Giorgio Tambellini. La storia ormai è nota a tutti. Domenica 22 settembre i due sono stati ospiti a ‘Domenica Live’, per la prima volta, dopo il ritorno di fiamma. La nipote di Fabrizio De André ha ricevuto, poche settimane fa, tutte le spiegazioni sul tradimento nato durante la sua partecipazione al Grande Fratello. ”C’è stato un bacio, poi, la ragazza è scesa dalla macchina. Conosco pure il suo nome. Non esiste alcun vocale con la voce di Giorgio”.

Francesca De André ha svelato che il tradimento tanto sbandierato mentre era nella casa del ‘Grande Fratello’, in realtà sarebbe stato un complotto orchestrato da Biagio D’Anelli e Fabrizia De André: “Sono stati Biagio e mia sorella Fabrizia, con la quale io non parlo più nella maniera più assoluta. Pensa come sono stata tradita. Ha finto di essere disperata, si è messa d’accordo con Biagio per fingere di aver sentito un vocale. Giorgio, infatti, li sta querelando. Mia sorella si è rimangiata di aver sentito la voce di Giorgio, Alessandra anche. Si stanno rimangiando tutto”. (Continua a leggere dopo la foto)









Biagio d’Anelli rispedisce le accuse al mittente e ha proseguito il botta e risposta. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato un post nel quale è tornato sulla vicenda dei tradimenti ai danni di Francesca De André, la quale dopo aver lasciato il fidanzato e aver avuto una relazione con Gennaro Lillio, è tornata sui suoi passi. Inoltre, non sembra più credere alla storia delle “corna”, al punto tale che ha accusato la sorella Fabrizia e Biagio D’Anelli di aver ordito un complotto ai loro danni per allontanarli e spingere lei tra le braccia del modello. (Continua a leggere dopo la foto)





Con lei però il confronto televisivo non c’è stato, perché è stata vittima di un malore, mentre con Giorgio Tambellini è andato in scena uno scontro. Ospite di ‘Pomeriggio 5’, Biagio ha ricostruito tutta la vicenda, spiegando, per la prima volta, i retroscena del presunto tradimento: “Io pubblicamente ci ho messo la faccia. Giorgio ha la faccia di bronzo. Quando è entrato in casa, dopo che mi ha telefonato con Alessandra, lui nega questa cosa che mi fa veramente ridere. Francesca De André, l’11 giugno, mi ha manda un messaggio su Whatsapp: “Sei un tesoro, hai fatto benissimo ti ringrazierò, in puntata mi hai fatto capire chi è davvero Giorgio”. (Continua a leggere dopo la foto)





“Mi arrivano messaggi di elogio, poi, mi vogliono querelare. – ha detto Biagio D’Anelli – Gennaro è stato abbottonato, un bravissimo ragazzo. L’8 – 9 – 10 – 11 agosto ha ricevuto messaggi da Francesca: “Scusami, perdonami, voglio cambiare, stare con te”. Poi, dopo due settimane, mi vuole querelare. Lui è un vigliaccio, per pulirsi la coscienza, nomina Biagio D’Anelli. Da uomo, andava dalla sua donna e le diceva: “Ti ho tradito. Ho sbagliato, se vuoi riproviamoci”. “A Francesca voglio bene. – ha detto ancora D’Anelli – Ad un amico bisogna dire un’amara verità. Se ami la tua donna, vai in ospedale, non in prima serata su Canale 5. Se stava male la mia donna, la portavo io l’ambulanza. Francesca De Andrè vuole la verità ma la evita. Lei pensa che sia un complotto perché è innamorata di Giorgio Tambellini. Non può stare con lei perché danneggia questa ragazza”. Dopo le esternazioni di D’Anelli il pubblico in studio è rimasto senza parole, mentre quello dei social ha supportato l’ex gieffino e affossato Tambellini, etichettato dai più come problematico, possessivo e traditore.

