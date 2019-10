Uomini e Donne: Giulia Cavaglia e Manuel Galiano, è successo di nuovo (a due mesi dalla rottura)

Nella scorsa stagione di Uomini e Donne, la redazione ha voluto dare una seconda possibilità a Giulia Cavaglia per trovare l’amore. La ragazza, infatti, era stata la “non scelta” di Lorenzo Riccardi e poco dopo si è seduta sul trono. Nel suo percorso ha portato avanti la conoscenza con Giulio Raselli e Manuel Galiano per poi scegliere quest’ultimo.

La storia d’amore nata negli studi di Uomini e Donne prima dell’estate è finita nel peggiore dei modi. A neppure due mesi di distanza dalla scelta, la tronista ha deciso di lasciare il compagno perché convinta del fatto che lui l’abbia tradita durante una vacanza a Ibiza con gli amici. Le versioni sono ovviamente diverse. Secondo Manuel, infatti, Giulia si sarebbe allontanata fin da subito e senza nessun motivo apparente. Poco dopo la rottura entrambi si sono accusati di voler solamente apparire e avere popolarità. (Continua a leggere dopo la foto)









Sebbene sia passato del tempo dalla loro rottura, sembra che i due ragazzi abbiano ancora qualcosa da rimproverarsi. L’ex corteggiatore, in particolare, non perde occasione per punzecchiare la torinese rispondendo alle domande che gli pongono i fan su Instagram. A una domanda su Instagram (“Ti capita di pensare a Giulia?”) alla quale lui avrebbe risposto “Giulia chi?”, la ragazza non ci ha visto più e ha risposto per le rime all’ex fidanzato. (Continua a leggere dopo la foto)





“Mi sto scocciando perché mi arrivano delle segnalazioni, mi mandate degli screen in cui c’è lui che risponde a della domande e su dieci a cui rispondere ce n’è una sempre su di me. Ma se ti arrivano milioni di domande, perché devi rispondere a quelle su di me? Io non ti ca*o di striscio da tempi immemori, grazie al cielo non fai parte dei miei pensieri, vorrei tanto non far parte dei tuoi, ma a quanto pare sono sempre presente”, ha scritto Giulia nella Instagram stories. (Continua a leggere dopo la foto)





“Se hai bisogno di un confronto puoi chiamarmi, – ha scritto ancora l’ex tronista di Uomini e Donne riferendosi a Manuel Galiano – non so se ti risponderò, ma tu prova. In ogni caso io non parlo male di te perché io al contrario tuo non sputo nel piatto dove ho mangiato, perché ho la coscienza pulita. Se puoi smetterla di parlare di me nelle tue storie te ne sono grata. Peace & love e non ti si ca*a nessuno”. La risposta di di Manuel non ha tardato ad arrivare: l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha postato un video su Instagram nel quale ha fatto il verso alla Cavaglia e l’ha accostata ad un piccione che c’era nelle vicinanze. “È la tua lingua da gallina, giusto?”, ha chiesto con tono provocatorio.

