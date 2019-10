“Amore…”. Cristina Parodi al settimo cielo. Succede tra lei e il marito, Giorgo Gori

Sempre bellissima Cristina Parodi, 54 anni. E innamorata del suo Giorgio Gori. E pensare che stanno insieme da ben trent’anni: un amore forte come il primo giorno. Proprio oggi festeggiano il 24esimo anniversario di nozze. A ricordarlo sono proprio la conduttrice e il produttore televisivo su Instagram, con un romantico “botta e risposta”. È di questa mattina il post di Cristina. “Sono passati ventiquattro anni da quel ‘sì’ e non mi sono ancora stancata di sorridere con te #buonanniversario”, scrive a corredo di una foto di coppia.

E la "risposta" di Giorgio non si fa attendere: un meraviglioso mazzo di fiori, ben assortito di rose rosse, gigli bianchi e peonie rosa. "Questo è l'anniversario che piace a me", aggiunge Cristina, mostrando ai fan il regalo del marito fotografato direttamente dal salone di casa. Quasi trent'anni e e tre figli insieme (Benedetta, 23, Alessandro, 22, ed Angelica, 18), Parodi e Gori sono una delle coppie longeve del mondo dello spettacolo.









Il segreto? "Avere un progetto comune", ha raccontato lei qualche tempo fa. "Giorgio mi riempie la vita. È la persona con cui sto più volentieri e con cui sto meglio. Non vorrei avere nessun altro uomo al mio fianco".





”Da una trentina di anni c’è un signore che si chiama Giorgio, che mi riempie la vita”, racconta la conduttrice al settimanale F, lasciandosi andare ad una dolcissima dedica all’indirizzo dell’imprenditore. “È la persona con cui sto più volentieri e con cui sto meglio. Continua a leggere dopo la foto







"Per far funzionare un progetto d'amore ci vuole un progetto comune", assicura. Belli da impazzire, sono una delle coppi più invidiate del panorama nazionale. E in effetti, anche una delle più belle.

