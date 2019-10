“Sei la numero 1”. Seducente ed elegante, Elisa Isoardi si presenta così: da crepacuore

Lo ha fatto spesso in passato Antonella Clerici e, ogni tanto, lo fa anche Elisa Isoardi, che nella puntata di ieri ha lanciato una frecciatina nei confronti degli ormai tanti programmi di cucina, in onda su varie reti televisive. Tornata saldamente al timone de La prova del cuoco (dopo la non facile edizione 2018/19), affiancata da Claudio Lippi nella veste di suo braccio destro, dal 9 settembre scorso, con ascolti in crescita e tante novità, la conduttrice ha lanciato una frecciatina.

Dopo la fine della gara dei cuochi, infatti, la padrona di casa del cooking show di Rai1, ringraziando la regia per la velocità con la quale prepara quotidianamente i replay delle ricette, ha asserito: "Solo noi siamo in diretta…". Gli ascolti sono in crescita ed Elisa non potrebbe essere più contenta dei risultati del suo programma. Nell'ultima puntata andata in onda la Prova del Cuoco ha raccolto 1.343.000 spettatori con il 12.3% di share.









Lo scorso anno la trasmissione ha avuto una media di 1 milione 200 mila spettatori con il 12% di share. Quest'anno, come testimoniano i dati della puntata di venerdì, gli spettatori di Elisa Isoardi e Claudio Lippi sfiorano spesso quota 1 milione e mezzo e lo share è superiore di circa 1 punto. Amatissima e sempre più apprezzata sia dalle donne che ne ammirano la simpatia e la genuinità, che dagli uomini incantati dalla sua bellezza e dal modo goliardico e sincero con cui si pone davanti alle telecamere, Elisa Isoardi è riuscita a entrare nel cuore degli italiani.





Simpatica e genuina, ma anche sexy. Elisa ha lasciato tutti senza parole pubblicando uno scatto sui social che la ritrae in posa, vestita con una sottoveste di pizzo bianco e una frase del poeta francese Charles Baudelaire. "Uno dei caratteri più interessanti della bellezza è il mistero e ancora-perché io abbia il coraggio di confessare fino a che punto mi senta moderno in estetica- l'infelicità. Io non pretendo che la gioia non possa associarsi alla bellezza ma affermo che la gioia è uno dei suoi ornamenti più volgari e la malinconia ne è invece la illustre compagna", scrive la conduttrice de La prova del cuoco.





Un abito sottoveste trasparente di pizzo bianco, la spallina lievemente scesa, lo sguardo verso l'infinito. L'immagine postata poche ore fa da Elisa Isoardi su Instagram, scelta anche come foto del profilo, ha fatto il pieno di apprezzamenti. Tantissimi i commenti arrivati sotto lo scatto, baci, cuori e complimenti.

