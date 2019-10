“Sta per succedere”. Federica Panicucci, la bomba: il momento è arrivato

Abbiamo iniziato ad apprezzarla praticamente da subito. Dal suo esordio tanti anni fa e poi ancora dopo la conduzione di Mattino5. Parliamo della sempre verde Federica Panicucci che ha, di fronte a se, una meraviglioso futuro. Almeno questa è l’idea di Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno sono tornati su TV 8 con Vite da Copertina, la nuova edizione di rotocalco quotidiano che si occupa di gossip, attualità, cultura pop e televisione. L’argomento della puntata di oggi era dedicato ai matrimoni vip. Dopo aver parlato del gossip passato (quello estivo), il discorso si è spostato sui ‘futuri sposi’ ed è lì che è stata sganciata una piccola bomba.

Si perché molto probabilmente la conduttrice di Mattino Cinque, Federica Panicucci, sposerà molto presto il suo compagno Marco Baccini. Ovviamente per ora non c’è nulla di certo ma c’è un indizio, scovato proprio da Ciacci e Casalegno, che fa sperare e che fa addirittura pensare che queste nozze potrebbero arrivare molto presto. Addirittura prima della fine del 2019. Continua a leggere dopo la foto









Durante la puntata di Vite da Copertina è stata mostrata una fotografia che la Panicucci ha postato sul suo profilo Instagram il 3 Gennaio per fare gli auguri di buon anno a tutti i suoi followers. Nell’immagine la si vede stretta al suo compagno ma quello che fa pensare è ciò che è scritto nella didascalia: “Benvenuto 2019… Il nostro anno speciale”. Continua a leggere dopo la foto





Che cosa avrà voluto dire Federica con queste parole? Perché il 2019 sarà un anno speciale per lei e il suo compagno? Chissà! Che Ciacci e Casalegno avranno indovinato nel prevedere un matrimonio in arrivo? Federica Panicucci e Marco Baccini sono legati ormai da qualche anno. Grazie al suo nuovo compagno la conduttrice ha ritrovato la felicità e a Chi, tempo fa, dichiarò questo. Continua a leggere dopo la foto







“L’amore per Marco mi ha letteralmente travolta e io mi sono fatta travolgere. Sono positiva e ottimista per natura e, se affronti la vita così, ti può dare grandi soddisfazioni. Non mi sono fermata a pensare nulla di negativo, ero convinta che, anche nei momenti più difficili, avrei trovato la chiave giusta”. Non ci resta che aspettare e vedere cosa succede.

Ti potrebbe anche interessare: “Per diventare…”. Gelo a ‘La vita in diretta’. Alberto Matano sbaglia parola e la porno-gaffe è servita