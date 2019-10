La chat Whatsapp privata (e sexy) tra Tiziano Ferro e Marco Mengoni finisce sui social: la foto vola in rete

Marco Mengoni ha ufficializzato sui suoi social l’uscita di un doppio disco live. Atlantico on Tour è il nuovo progetto che conterrà, oltre ai brani suonati nelle date, anche tre inediti. L’annuncio è arrivato dal cantante di Ronciglione; il disco uscirà in edizione limitata il prossimo 25 ottobre e riassumerà i momenti salienti del suo ultimo tour. Atlantico On Tour sarà anticipato dal singolo ”Duemila volte”, disponibile dal 4 ottobre.

"Prima che ve lo dica lo staff, ve lo dico io… Stasera si parla di musica!", ha scritto Marco Mengoni sul suo profilo Instagram e dopo pochissime ore dopo ha lanciato la news: "Atlantico On Tour, un nuovo capitolo di questo bellissimo viaggio insieme a voi. Un racconto di tutto quello che è stato il #MengoniLive2019 e la promessa di nuove emozioni da vivere insieme. Stiamo scrivendo la prossima tappa di quello che siamo diventati." I fan hanno accolto la notizia con grande gioia. Fin dalla vittoria a X-Factor, Marco Mengoni ha scalato le classifiche ed è riuscito a conquistare il cuore di tantissimi italiani.









I dischi del nuovo album di Marco Mengoni saranno due: il primo conterrà i quindici brani già inclusi nell'edizione originale più gli inediti Duemila volte (scritto da Marco Mengoni insieme a Mahmood, a Davide Simonetta e ad Alessandro Raina), Calci e pugni e Il destino davanti; il secondo conterrà tutti brani registrati dal vivo. Il nuovo album in uscita a fine ottobre, prevederà 19 tracce registrate dal vivo e tre nuovi brani previsti nel disco uno. Marco Mengoni riporta nei palazzetti italiani il suo "Atlantico Tour". Si parte il 6 novembre, con numerose date già annunciate come sold out. Tutti coloro inoltre che acquisteranno l'album avranno la possibilità di vincere un'esperienza fantastica con Marco nei backstage delle date del tour.





Si comincia da Perugia, il 6 novembre, dal "Palabarton", poi tre date al "Mediolanum Forum" di Milano, 8-9-10 di ottobre. Il 12 novembre sarà la volta di Mantova presso la "Grana Padano Arena e Theatre, Pesaro il 17 novembre al "Vitrifrigo Arena", poi Firenze il 19 al "Mandela Forum" e Roma il 22 al "Palazzetto dello Sport". Seguiranno Eboli il 24 novembre nel "Palasele", il "Palacafiore" di Reggio Calabria il 26 e la doppia data di Acireale, 28 e 29 novembre, al "Pal'art Hotel". Dopo l'annuncio di Mangoni il collega Tiziano Ferro ha deciso di pubblicare una chat privata con il cantante di Ronciglione.





Ferro ha fatto una battuta sulla cover vagamente sexy del suo collega, che ha risposto: “E niente, io ho i colleghi più simpatici del mondo“. Nella chat whatsapp si può vedere la foto della cover del nuovo album dove Marco posa mentre si toglie una t-shirt e mostra il petto. Uno scatto molto sexy, che evidentemente Tiziano Ferro ha apprezzato. ”Ah, ma qui giochiamo sporco”, ha scritto Tiziano all’amico. Marco Mengoni ha risposto con una risata e la frase “Sempre”. E a quel punto l’artista di Latina ha risposto con un: “Amo!!!”. Ovviamente i fan di entrambi i cantanti sono impazziti e su Twitter c’è stato un tam tam di commenti e battute sullo scambio di battute tra i due.

