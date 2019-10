Mai vista così. Karina Cascella getta la maschera da dura e crolla in diretta: il racconto choc

Si è mostrata come poche volte la avevamo vista in televisione, Karina Cascella nello studio di Pomeriggio 5, il programma del pomeriggio di Barbara D’Urso in onda su Canale 5. L’ex opinionista di Uomini e Donne ha tolto la maschera da dura e ha deciso di raccontarsi. Di raccontare la sua infanzia e adolescenza, fatta di violenze e povertà. La Cascella si è lasciata andare a dichiarazioni molto personali e delicati. In particolare ha raccontato di suo padre.

A 18 anni Karina non ce l’ha fatta più ed è andata via di casa, spiega oggi il perché del suo carattere a volte così duro, il perché degli attacchi di panico, attacchi di ansia, viene tutto dal suo passato. Con gli occhi colmi di lacrime ma forte abbastanza da non farle scivolare sul volto la Cascella racconta il suo vissuto che l’ha fatta diventare la persona che oggi. Karina Cascella ha ricordato le notti insonni per la paura e la stanchezza sui banchi di scuola ma preferiva uscire da quella casa e vivere piuttosto che rimanerci. (Continua a leggere dopo la foto)









”Mio padre abusava di alcol e ci picchiava. Picchiava la mia mamma anche quando era incinta. – ha spiegato con le lacrime agli occhi – Certe volte mi sfogo sui social e condivido con altre donne la stessa esperienza. Mia madre ha amato troppo suo marito e non l’ha denunciato, erano altri tempi. Le donne di oggi devono avere il coraggio di denunciare”. Non poteva amare un padre da cui non riceveva amore ma per sua madre era diverso. (Continua a leggere dopo la foto)





“Mia madre è stata una grande donna anche se ha amato troppo suo marito, a differenza dei suoi figli, non aveva il coraggio di lasciarlo”. Sa che prima era diverso, che oggi sempre più donne sanno reagire ma in quegli anni non era così. “Sì, ho odiato mio padre. – ha detto la cascella – Ho odiato tutto ciò che mi infliggeva, odiavo come trattava mia madre, come cresceva noi. Ho provato per venti anni sentimenti contrastanti. Mi logorava vedere mia madre soffrire. Poi ho perdonato. Ma ci sono riuscita solo poco prima che lui morisse”. Dopo la morte di suo padre, dopo un anno e mezzo, è morta la mamma. (Continua a leggere dopo la foto)





”Mio padre e mia madre sono morti a distanza di un anno e mezzo. Prima lui e poi lei. Quando è morta mia madre avevo 18 anni. Io e le mie sorelle eravamo sole”, ha spiegato ancora l’ex opinionista di Uomini e Donne. “Ero seduta sul banco della chiesa e guardavo la bara di mia mamma. Da una parte stringevo le mani di mia sorella Sunny e dall’altra quella di Daniela. In quel momento mi sono resa conto di essere rimasta da sola insieme a loro. Non avevamo neanche i soldi per il funerale. Ero arrabbiata con la vita. Poi mi sono rialzata grazie a loro”.

Elisa Isoardi, clamorosa gaffe a ‘La Prova del cuoco’. Claudio Lippi gelato: “Cosa?”