Valeria Marini, fuga d’amore (stellare) col nuovo fidanzato. Chi è l’uomo (di 17 anni più giovane) che le ha fatto perdere la testa

Valeria Marini ha trovato l’amore! E anche la Valeriona nazionale ora ha di nuovo un fidanzato. È stato il fidanzato della bella showgirl sarda a postare su Instagram una foto che li ritrae insieme durante una fuga d’amore a Belgrado. I due sono partiti per festeggiare i 6 mesi di amore. Ma lui chi è? Si chiama Gianluigi Martino, fa il manager ed è parecchio più giovane della Marini. Lui, infatti, ha 35 anni, significa che ne ha 17 meno di Valeria Marini. Ma certo, in un mondo “moderno” come il nostro, nessuno sta lì a guardare certe cose.

E poi, quando c’è l’amore vero, l’età è solo una formalità. Ed eccoli qua: la showgirl stellare e il manager 35enne che lasciano i loro impegni lavorativi per un po’ per dedicarsi solo a loro stessi. La coppia di innamorati, a Belgrado, ha alloggiato in una suite di 350 metri di uno degli hotel più belli e famosi della città. In fondo 6 mesi d’amore sono un traguardo importante da celebrare nel migliore dei modi. Continua a leggere dopo la foto









La relazione tra Valeria e Gianluigi, della quale si vociferava già da un po’, è diventata ufficiale. E lui, ultimamente, posta moltissime foto insieme alla sua bella. Vuol dire che ormai non si nascondono più e vivono serenamente la loro relazione. Alla luce del sole. Gianluigi Martino, laureato in Giurisprudenza, collabora con una nota società di produzioni televisive. A quanto pare, è riuscito a far cambiare idea a Valeria Marini riguardo la sua voglia di privacy. Già, la showgirl, per quanto esuberante, ha sempre preferito tenere i suoi fatti privati per sé. Continua a leggere dopo la foto





Valeria non pubblica foto del loro amore ma lascia che sia lui a farlo. Il ce significa che è d’accordo. “Con te, il posto più bello del mondo” ha scritto lui a didascalia di una foto che li ritrae insieme. Ma questa non è certo l’unica foto che li ritrae insieme. Un’altra l’ha scattata al mare, al tramonto. La didascalia è super tenera: “L’emozione più bella è quando due cuori sorridono”. Insomma, pare che sia davvero amore. E noi siamo felici che Valeria abbia trovato l’uomo giusto. Continua a leggere dopo la foto







Come altre colleghe del mondo dello spettacolo, Valeria si è innamorata di un uomo più giovane. Gianluigi ha 35 anni, 17 meno della Marini. Ma per loro questo non è certo un freno al loro amore. La Marini, per dire, si è fatta accompagnare da lui sul red carpet degli Antinoo Awards dove stata premiata come personaggio dell’anno. L’evento è stato organizzato da Action Academy, accademia di formazione in campo cinematografico e televisivo fondata da Nando Moscariello e Maria Grazia Cucinotta.

Valeria Marini, troppi filtri su Instagram: i fan non gradiscono