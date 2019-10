“Ha tradito Ivana con lei”. Bomba su Luca Onestini: la soffiata (con tanto di foto) fa tremare l’ex gieffino

In queste ultime settimane si sono inseguiti numerosi pettegolezzi in merito alla lontananza tra Luca Onesti e Ivana Mrazova. L’ex concorrente del Grande Fratello, il reality Mediaset in cui ha conosciuto Ivana, è stato ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, in onda su Rai 1, ha smentito, anche se indirettamente, quanto il web sospetta. Durante l’ospitata hanno giocato a ‘Tris’: un punto a ogni risposta corretta. Una domanda posta è stata inerente alla Repubblica Ceca, stato d’origine di Ivana Mrazova.

“Anche la mia ragazza è della Repubblica Ceca, anzi salutiamola. Un bacione”, ha detto Luca, allontanando di fatto le voci di crisi e di rottura. In questi giorni Ivana ha subito un intervento chirurgico e sul web si sono scatenate le ipotesi più disparate. E proprio in questa occasione molti hanno sospettato che tra i due fosse finita. Anche in questo caso Luca Onestini aveva risposto agli haters. (Continua a leggere dopo la foto)









“A proposito dell’argomento caldo che è la salute di Ivana, – aveva detto – ora mi rivolgo alla parte brutta del web, quella che augura alle persone di avere tumori o malanni gravi. Mi dispiace per voi ma Ivana e io non ci siamo lasciati. Non parlerò dell’entità del suo intervento, non lo avrei fatto nemmeno se si fosse trattato del pelo dell’alluce, dico solo che era in day hospital e un’ora e mezza dopo era a casa. È ancora lì perché vede la famiglia due volte l’anno e non perché deve riprendersi da chissà cosa o non può muoversi. Vuole stare con la sua famiglia ed è giustissimo così! Non mi faccio problemi io e ve li fate voi? La riabbraccio tra una o due settimane. Mi dispiace odiatori, vi è andata male. Buona giornata!”. (Continua a leggere dopo la foto)





Ora, però, a buttare benzina sul fuoco ci ha pensato Deianira Marzano. Attraverso il suo profilo personale l’opinionista ha lanciato una vera e propria bomba sulla coppia di ex gieffini. In alcune Instagram Stories la Marzano ha dichiarato: “Non per fare la puritana ma questa gli sta proprio con una gamba lì sopra. Ma tu un po’ di contegno non ce lo puoi avere visto che sei fidanzato?”, ha spiegato la Marzano in alcune storie Instagram, mostrando anche gli scatti incriminanti di una serata fatta da Onestini. (Continua a leggere dopo la foto)





Ad accreditare le affermazioni, la dichiarazione di Amedeo Venza, anche lui ex volto del programma di Maria De Filippi Uomini e Donne.”Una di loro è una ballerina che lui portò a cena quando Ivana era fuori per l’intervento”, ha dichiarato l’ex corteggiatore. Amedeo Venza ha postato anche una foto di Luca in discoteca con una ragazza in atteggiamenti molto intimi. “Luca, va bene che siete amici e tutto quello che vuoi, ma io se sono fidanzato, gli atteggiamenti porno con un’altra donna li evito…” ha scritto Venza sul suo profilo Instagram.

