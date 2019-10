“Cartelle cliniche false”. Malattia Emma Marrone, la notizia ufficiale del suo ufficio stampa

“Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre, è stata dura…ma è andata!”. Con questo commento Emma Marrone ha pubblicato su Instagram l’immagine di un classico braccialetto ospedaliero staccato dal polso, positiva conclusione del problema di salute per il quale aveva fermato la sua attività artistica, annunciandolo sui social con corredo di polemico contro di lei.

“Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non vedo l’ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto – si leggeva sul post di Emma – Mando un bacio a tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me e ringrazio per tutto l’amore che ho ricevuto e che mi ha dato la spinta a combattere con più forza e coraggio del solito. Mando un bacio molto più grande a tutte quelle persone che ancora non possono smettere di combattere: Tenete duro, io sono con voi! La serenità sta pian piano prendendo il posto della paura… Piango di gioia finalmente! Vi voglio un mondo di bene”.









“Succede. Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato”, aveva scritto Emma Marrone su Instagram annunciando lo stop per problemi di salute: ‘La vita è ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani’. “Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute – aveva scritto l’artista, che già in passato aveva dovuto affrontare un tumore, come lei stessa ha raccontato in diverse interviste – Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili. Per questo motivo non sarò presente a Malta per il concerto di @radioitalia che ringrazio per l’immediata comprensione”.





Da Fiorello a Jovanotti, da Paola Turci a Loredana Bertè. Una pioggia di abbracci per Emma Marrone. Al suo post, hanno replicato tanti amici e colleghi, con una gigantesca manifestazione d’affetto generale. “E noi ti aspettiamo!!”, scrive Fiorello, proprio come Cristina D’Avena. “Un abbraccio immenso” arriva da Loredana Bertè. “Cucciola mia, donna forte, quanto amore”, scrive Paola Turci. “Yeah” è il commento entusiasta di Jovanotti. Da quando la cantante salentina ha dato la notizia, le voci sul web si rincorrono. E dopo giorni di ansia da parte dei fan, mitigate poi dalla notizia che la cantante è uscita dall’ospedale, è ora il suo ufficio stampa a intervenire e a chiarire.





”L’ufficio stampa della cantante precisa che le uniche fonti attendibili riguardanti Emma Marrone sono i suoi canali ufficiali. Tutte le notizie che stanno circolando attraverso i media negli ultimi giorni riguardanti ipotetiche cartelle cliniche, radiografie, dettagli rispetto allo stato di salute e la convalescenza dell’artista – scrive La Gazzetta del Mezzogiorno – e dichiarazioni da parte di medici e da parte di terzi sono infondate e basate su supposizioni”.

