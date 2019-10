“Ora posso diventare mamma”. Emma Marrone: l’indiscrezione fa commuovere

Ve lo diciamo sin da subito: di confermato c’è poco o niente e in questi i casi, come diciamo sempre, i condizionali sono d’obbligo: l’unica certezza è che l’incubo di Emma Marrone sembra ormai finito. Le buone notizie, però, non corrono mai da sole e nel mondo del gossip si è soliti volare alti, oltre le più rosee aspettative. Così, come rivela “Di Più”, l’operazione riuscita avrebbe portato Emma a pensare di poter diventare presto mamma grazie alla scelta di congelare il tessuto ovarico grazie all’ausilio di specialisti di una clinica privata specializzata.

Siamo al 28 settembre quando Emma Marrone torna a parlare dopo i problemi di salute superati. Con un post su Instagram, la cantante salentina ha ringraziato tutte le persone che le sono state vicine, ha poi pubblicato una foto con il braccialetto dell’ospedale in cui era segnato il suo nome di battesimo: “Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre”. Continua a leggere dopo la foto









E dopo l’intervento riuscito e il ritorno alle pubblicazioni della cantante, un vero e proprio movimento di amore e di affetto si è messo in marcia attraverso i social network. Tantissimi fan le hanno scritto, tanti gli amici vip le hanno fatto sentire presenza e vicinanza. Nelle ultime ore sono circolate le voci più disparate riguardo lo stato di salute di Emma Marrone. Continua a leggere dopo la foto





A questo scopo, l’ufficio stampa della cantante salentina ha pubblicato una nota ufficiale in cui ha pregato tutti di non diffondere notizie fuorvianti e non ufficiali. Le uniche fonti attendibili riguardanti Emma Marrone sono i suoi canali ufficiali. Tutte le notizie che stanno circolando attraverso i media negli ultimi giorni riguardanti ipotetiche cartelle cliniche, radiografie, dettagli rispetto allo stato di salute e la convalescenza dell’artista e dichiarazioni da parte di medici e da parte di terzi sono infondate e basate su supposizioni”. Continua a leggere dopo la foto







Non sappiamo quindi se sia una volontà reale di Emma o solo una gossippata tardo-estiva. Fatto sta che a voler augurarle ogni bene non si fa certo del male. E allora in bocca al lupo Emma, per tutto.

