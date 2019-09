George Clooney e Amal Alamuddin: sono passati cinque anni dal matrimonio sfarzoso celebrato a Venezia. Era il 27 settembre 2014 e da quel giorno ne sono successe di cose. L’anno successivo, per esempio, lui ha ricevuto il Golden Globe alla carriera mentre lei, che ha una carriera totalmente diversa, ha assunto la difesa di Julian Assange e di alcune ragazze Yazidi contro l’Isis.

Ma sicuramente, tornando alla vita privata, uno degli eventi più significativi per la coppia è avvenuto il 6 giugno 2017, quando i due sono diventati genitori di Ella e Alexander. “Non pensavo che a 56 anni sarei diventato padre di due gemelli. Non bisogna fare piani, si deve solo godere del viaggio. Essere responsabile per altre persone è terrificante!”, disse lui, ex scapolo d’oro di Hollywood che con la bella Amal sembra proprio aver trovato l’altra metà della mela. (Continua dopo la foto)









E dire che prima di incontrare la splendida avvocatessa inglese di origini libanesi George Clooney aveva giurato: “Non mi risposerò mai”. Dopo il matrimonio durato meno di 4 anni, dal 1989 al 1993, con la collega Talia Balsam, in effetti non c’era mai più stato odore di fiori d’arancio. Nessuna delle sue ex fidanzate è riuscita a mettergli la fede al dito, ma Amal sì. (Continua dopo la foto)





George e Amal si sono conosciuti in Italia, a Villa Oleandra, la villa dell’attore sul lago di Como. “Per conoscerla non ho neanche dovuto lasciare casa mia”, ha scherzato George in una puntata dello show di David Letterman. E ora escono le ultime foto (rubate) della coppia, reduce dai festeggiamenti del quinto anniversario. Foto in cui lui sembra un po’ sottotono rispetto a lei. (Continua dopo le foto)







Amal è uno schianto mentre esce con il marito dalla loro casa di New York. Come scrive Oggi, che pubblica gli scatti, la 41enne è più bella che mai con la minigonna, la maglietta rosa, gli occhiali da diva e gli stivali sulla gamba nuda. George? “Sembra sua padre”, titola Oggi. Okay che è più grande di 17 anni, okay che la barba bianca è per esigenze di copione (era impegnato sul set del nuovo spot della Nespresso) e okay che a lui tutto è concesso, ma non sarà un po’ troppo lunga, “da Babbo Natale”?

