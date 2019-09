“Sposami!”. Basta uno scatto ‘non convenzionale’ e tutti a piedi di Giulia Provvedi: insuperabile

L’estate per Giulia Provvedi non finisce mai. La bionda delle Donatella è volata dall’altra parte del mondo per continuare a godersi sole e tintarella. Giulia Provvedi, insieme alla sorella silvia, è arrivata da qualche giorno a Dubai, città simbolo del lusso e del consumo. E, come al solito, non ha perso occasione per far parlare di sé. Giulia Provvedi infatti ha incantato la rete con una paio di scatti bollenti. L’ex compagna del portiere dell’Atalanta Gollini, mostra il suo corpo perfetto in bikini mentre prende il sole e il web apprezza.

Commenti di ogni genere e proposte di matrimonio che fioccano. Lei, da parte sua, non ha intenzione di legarsi a qualcun altro. Chiusa la parentesi con Gollini, Giulia Provvedi ha deciso di concentrarsi solo su di sé e sul lavoro. Nata a Modena il primo dicembre del 1993, la oggi 25enne Giulia Provvedi è la sorella gemella della più chiacchierata Silvia, ex fidanzata di Fabrizio Corona. Continua dopo la foto









La sua carriera nel mondo dello spettacolo è cominciata in coppia con la sorella quando si presentarono ai provini di X Factor appena maggiorenni in qualità di duo vocale (le Provs Destination). Le ragazze superarono le selezioni e le eliminatorie entrando a far parte della categoria “Gruppi Vocali” capitanata da Arisa. Proprio la cantante diede loro il nome di ‘Donatella’ per la loro passione nei confronti della Rettore. Continua dopo la foto





In quella occasione le Provvedi non ottennero la vittoria, ma la notorietà non è tardata ad arrivare: nel 2015 vengono scelte come unico concorrente per la decima edizione del reality ‘L’Isola dei Famosi‘ che le vedrà come vincitrici finali. Dopo la vittoria del reality comincia la loro carriera come DJ e nello stesso anno arriva anche il servizio fotografico per la versione italiana di Playboy. Quest’anno sono state scelte come partecipanti al Grande Fratello Vip. Continua dopo la foto







La vita sentimentale di Giulia ha subito qualche traversia durante la sua permanenza nella cada del Grande Fratello: il suo ex fidanzato Pierluigi Gollini (portiere dell’Atalanta) era stato avvistato in compagnia di un’altra donna. Abbastanza per rompere e guardare altrove. Del resto a Giulia Provvedi le proposte di matrimonio, almeno in rete, non mancano.

