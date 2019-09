“Bellissima”. Pia Balotelli, sorpresa in campo con papà Mario. Baby ‘Balo’ incanta tutti

Giornata speciale per Mario Balotelli. Per il gol segnato in Brescia-Napoli, rete che non è bastata ad evitare la sconfitta della squadra di Corini (2-1), ma soprattutto perché SuperMario è entrato in campo al San Paolo portando in braccio la figlia Pia, avuta dalla relazione con Raffaella Fico. “Un sogno che si avvera. Ti amo amore mio” ha scritto poi sui social Balotelli.

La bimba è entrata in campo con la maglia del Napoli e ha ovviamente destato la curiosità dei presenti, compresi i compagni di squadra che si sono avvicinati all’attaccante per accarezzare la bimba. L’attaccante del Brescia ha sempre affrontato gli azzurri da avversario ma non ha mai nascosto il suo amore per una città che lo ha accolto calorosamente, fin dai tempi del Manchester City. Tutto questo non gli ha però impedito di andare a segno contro la banda Ancelotti: gran colpo di testa su corner di Tonali dopo i centri di Mertens e Manolas. (Continua a leggere dopo la foto)









Mario non segnava in A dal 22 settembre 2015: Udinese-Milan 2-3. Mario ha fatto anche uno strappo alla regola, tenendola tra le sue braccia a lungo, persino durante le strette di mano con i giocatori del Napoli quando gli altri bambini erano già rientrati negli spogliatoi. Qualcuno, come Callejon, ha dato un bacio alla bambina, come da regolamento con la divisa del Napoli (la squadra avversaria) addosso, che è poi tornata con la madre in tribuna per tifare il suo papà, che ha recuperato da un affaticamento muscolare per non mancare. Lo aveva promesso alla sua bambina. (Continua a leggere dopo la foto)





Al termine della partita, persa 2-1 dal suo Brescia nonostante il suo primo gol in campionato, Mario Balotelli ha poi commentato su Instagram il momento emozionante del pregara. «Un sogno che si avvera. Ti amo amore mio», ha scritto il calciatore, che ha ringraziato i tifosi e la squadra: «La sconfitta fa sempre male ma andiamo avanti con voglia e determinazione». Tra i tanti commenti, anche quello di Raffaella Fico, madre di Pia ed ex compagna di «Balo», che ha postato tre cuori. Pia Balotelli, che compirà sette anni a dicembre, è nata quando la relazione tra Balotelli e Raffaella Fico era già finita. (Continua a leggere dopo la foto)





Nonostante gli impegni da calciatore e una carriera che lo ha spesso tenuto lontano dall’Italia, Mario ha sempre colto ogni occasione utile per stare accanto alla figlia. Anche i rapporti tra Balotelli e Raffaella Fico sono migliorati: “Ho perdonato Mario per amore di mia figlia – ha confessato Raffaella Fico nella recente intervista durante la trasmissione Storie Italiane, condotta da Eleonora Daniele -. Con Balotelli siamo amici e ci teniamo in contatto. Comunque ci sta poter sbagliare quando si è giovani. Poi però si cresce e bisogna andare avanti”.

