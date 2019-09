“Stuprata tante volte, mai detto niente”. La figlia del famoso attore confessa: il racconto choc

”Lo scorso anno sono stata violentata e ho avuto un aborto..e molto altro. Ho affrontato un lungo periodo di depressione e ansia ma ora sono 110 giorni che non prendo una pasticca”. Sono le rivelazioni choc di Clara McGregor, figlia 23enne dell’attore Ewan, famoso per aver interpretato Mark Renton in Trainspotting (1996) e il Cavaliere Jedi Obi-Wan Kenobi nella trilogia prequel di Guerre stellari.

La modella si è confessata con una lunga lettera pubblicata sul suo profilo Instagram. Parole toccanti, che raccontano di un momento doloroso della vita della McGregor. “Un piccolo momento di onestà”, come lo definisce lei nella didascalia delle foto postate, “nella speranza che possa aiutare altri a sentirsi meno soli”. La 23enne parla quindi del suo stato mentale di ansia che la accompagna da quando aveva quattro anni. (Continua a leggere dopo la foto)









Poi spiega che “non sapeva ci fosse un modo per migliorare”. “Ma c’è – conclude la modella nel post – Non vergognarti mai di parlarne”. “Ho sofferto di ansia paralizzante da quando avevo quattro anni – scrive nella lettera – e sono andata in terapia da quando ero una bambina. Sono così grata di quello che terapia e psicoanalisi hanno fatto per me. Ho lavorato tanto su me stessa e continuo a farlo. Ho a che fare con dei traumi passati, anche se alcuni sono più recenti di altri”. (Continua a leggere dopo la foto)





Poi la modella continua raccontando di “una gabbia” dalla quale “faccio ancora fatica a uscire”. Poi spiega di aver preso diversi farmaci, come il Lexapro, “che l’hanno aiutata molto”. E poi, ancora, dice che diversi medici le hanno detto che non poteva “vivere in quel modo”. “Ho lottato anche con l’abuso di sostanze – racconta Clara – A causa della mia ansia ho preso lo Xanax e sono contenta di dire che ‘sono sobria’ da 110 giorni“. “Sono andato al Cirque Lodge ( un centro di riabilitazione ndr.) per un po’ ‘per rimettermi in pista’ e ho incontrato delle persone meravigliose che mi hanno cambiato la vita”. (Continua a leggere dopo la foto)





E ancora: “Mi vergognavo così tanto della mia dipendenza, della mia ansia e depressione”, scrive ancora la modella. Poi sgancia la bomba: “Mi vergognavo anche dell’abuso subito. Mi sono data la colpa dei lividi, degli occhi neri per gli stupri e delle aggressioni di quell’uomo”, conclude, affermando che “dopo un anno difficile ora ho capito ci sono”, ha concluso Clara.