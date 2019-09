“È nato e pesa 3,3 kg”. L’annuncio del campione italiano è emozionante: “Sono padre per la prima volta”

Probabilmente per lui è stato come vincere il decimo titolo di motocross. Tony Cairoli non riuscirà tuttavia a vincerlo a causa di un infortunio che lo ha costretto a rinunciare al grande obiettivo stagionale, ma per lui il 2019 rimarrà un anno memorabile: il nove volte campione del mondo, infatti, è diventato papà per la prima volta. A darne l’annuncio è stato lo stesso Cairoli attraverso un post sul proprio profilo Instagram con il quale ha voluto condividere la bella notizia con tutti i suoi fan annunciando il nome di suo figlio.

Chase Ben Cairoli, questo il nome scelto dal pilota italiano e da sua moglie Jill Cox, è venuto alla luce alle 7.20 del 28 settembre 2019 nella clinica Mater Dei di Roma; il piccolo gode di ottima salute e pesa 3,320 kg. Continua a leggere dopo la foto









Un amore, quello tra Cairoli e Jill, la sua compagna, che ha dato alla luce il frutto più bello: il loro rapporto è nato tra le piste di motocross visto che la bella compagna olandese del nove volte campione del mondo è figlia di un pilota di sidecar. Grazie a lui Jill ha iniziato a frequentare i circuiti del campionato rimanendo nell’ambito anche dopo il ritiro del padre. Continua a leggere dopo la foto





Il primo incontro con Cairoli è arrivato in occasione di una tappa del mondiale; da quel momento i due non si sono più lasciati convolando a nozze, dopo undici anni di fidanzamento, a Roma, la città nella quale hanno deciso di vivere. E pensare che la loro è una storia d’altri tempi: quella tra il campione di Patti e l’olandese, una famiglia modello alla quale adesso di aggiunge il piccolo Ben Chase che potrà godere di tutte le cure dei suoi genitori. Continua a leggere dopo la foto







Il pilota siciliano, infatti, ha già finito la sua stagione a causa di un infortunio che gli ha precluso la possibilità di conquistare il decimo titolo della carriera rimandando l’appuntamento al prossimo anno e in questo modo potrà godersi a pieno l’esperienza di essere genitore per la prima volta. Non ci resta che mandare un grosso augurio alla mamma e al papà per questa nuova incredibile avventura.

Ti potrebbe anche interessare: Amici Celebrities, Maria De Filippi finisce al tappeto