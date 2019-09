Gigi D’Alessio ha quattro figli. I primi tre il noto cantante napoletano li ha avuti dalla ex moglie Carmela Barbato da cui Gigi ha divorziato nel 2006: il primogenito Claudio, Ilaria, l’unica figlia femmina, e infine Luca. Poi c’è il piccolo Andrea, che è nato invece dalla relazione con Anna Tatangelo. Ha un bellissimo rapporto con tutti i loro. Claudio, come detto, è il primogenito. Classe 1986, somiglia molto al cantautore e in un’intervista passata rilasciata a Il Mattino ha rivelato di non aver seguito le orme del padre.

"Amo l'imprenditoria. Subito dopo il diploma, a 19 anni, avevo già un marchio mio, che poi ho venduto. Ora ne ho un altro. Poi sono appassionato di sport e attività fisica, ma soprattutto di wellness. Così, insieme ad alcuni amici iscritti alla facoltà di Farmacia, mi sono lanciato nell'esplorazione di una fetta di mercato poco frequentata".









Claudio D'Alessio e i suoi amici hanno inventato un prodotto indirizzato agli sportivi: Energy Gum è un chewing gum che possiede lo stesso principio attivo di un Energy Drink. Ma Claudio è anche noto alle cronache rosa. Il primo figlio di Gigi e Carmela Barbato, che ha anche una figlia, Noemi, avuta quando aveva 19 anni dall'allora fidanzata Francesca, ha infatti avuto relazioni con donne famose come Cristina Buccino e Nicole Minetti.





"La conobbi sotto casa mia – raccontava Claudio di Nicole Minetti – Lei aspettava un taxi, mentre io stavo uscendo. Sapevo chi fosse, ma non ero molto documentato sulla sua storia. Le persone sono diverse da come si raccontano e Nicole è una di queste, dotata di straordinaria umiltà. Io e lei siamo rimasti in ottimi rapporti". Oggi Claudio ha ritrovato il sorriso accanto a una bellissima ragazza che non è sconosciuta al mondo dello spettacolo.





Claudio D’Alessio è legato alla bellissima Giusy Lo Conte. Ventottoanni, Giusy è una ballerina che abbiamo visto spesso in tv, soprattutto in Rai. Ha infatti partecipato a programmi come ‘Tale e Quale Show’, ‘L’Anno che verrà’, ‘I migliori anni’ e ‘Made in Sud’. Claudio e Giusy stanno insieme dal 2017 e sono innamoratissimi, come testimoniano anche le tantissime foto che entrambi sono soliti postare sui rispettivi profili Instagram, tutte accompagnate da dolcissime dediche.

