Valeria Marini esce allo scoperto con il nuovo fidanzato: ha 17 anni meno di lei

Un anno fa circa Valeria Marini e Patrick Baldassari partecipavano a Temptation Island Vip per mettere alla prova il loro rapporto. Era la prima edizione del reality dei sentimenti dedicato ai volti noti e a condurlo c’era la mitica Simona Ventura. Valeria e Patrick si sono lasciati sotto i riflettori del programma e ora lei ha un nuovo amore, mentre lui ha da poco fatto sapere di essere tornato single.

A gennaio scorso l’imprenditore annunciava sulle pagine del settimanale Nuovo di aver iniziato una relazione con Ilaria, modella di 22 anni più giovane. Una sua vecchia conoscenza, in realtà, perché lo stesso Patrick aveva rivelato di aver avuto una storia passata con la modella e qualche mese fa avevano deciso di darsi una seconda possibilità. Ma è finita, come ha spiegato lui a mezzo Instagram pochi giorni fa: “Io e Ilaria di comune accordo abbiamo interrotto la nostra relazione”. (Continua dopo la foto)









“I motivi non sono certo di tradimenti, ma di vedute diverse comuni a tante coppie che si lasciano”, ha precisato Patrick Baldassari sempre sul suo profilo Instagram. Non è entrato nei dettagli circa le motivazioni che hanno spinto lui e Ilaria a mettere la parole fine sulla loro storia, pur sottolineando come dietro non ci sta alcun tradimento. E Valeria Marini? (Continua dopo la foto)





Valeria ha un nuovo amore. Ha ritrovato il sorriso e la felicità accanto al manager calabrese Gianluigi Martino, calabrese dagli occhi di ghiaccio che ha 17 anni meno di lei. La rivista Nuovo li ha sorpresi insieme a Belgrado mentre festeggiavano i loro primi 6 mesi d’amore tra cene romantiche e notti scatenate. “Lui è l’uomo giusto”, dicono le amiche dell’ex vamp del Bagaglino e a quanto pare anche mamma Gianna Orrù approva la scelta di Valeria. (Continua dopo le foto)







Valeria Marini e il suo Gianluigi Martino hanno trascorso qualche giorno nella capitale serba e alloggiato in una suite del centro città. La coppia è affiatatissima e anche sui social si scambia messaggi d’amore. Fanno coppia fissa da febbraio e tra loro le cose vanno a gonfie vele, ma la Marini aveva confessato di non voler fare dichiarazioni a riguardo per paura che le portassero sfortuna.

Lo ricordiamo così, ma com’è oggi Ronn Moss? La nuova vita dello storico Ridge di Beautiful